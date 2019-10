Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 5 octobre 2019

"Les 'petits paris' dans la course", déclare le Quotidien en Une. En effet, le journal confie que "le PMU redresse la tête" après avoir reculé de 5,6%, il reprend du galon depuis cette année 2019 avec une augmentation de 0,7%. Mais les parieurs ont désormais délaissé le Quinté+ et jouent d'avantage à des paris comme le Simple ou le Multi.



"XL Airways c'est fini", le JIR, quant à lui, revient sur la confirmation par le tribunal de commerce de Bobigny, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne. Après 7 ans d'existence, XL Airways était en très mauvaise posture depuis quelques jours. Son départ officiel et définitif du ciel signifie notamment que les plus de 570 salariés vont être licenciés.

Environnement



Le bilan du Centre de Ressources et d'Appui au risque requin (CRA), qu'il faut désormais appeler "Centre sécurité requin" a eu lieu ce vendredi. Le Sous-Préfet Olivier Tainturier, également Président du CRA, a confirmé que l'arrêté d'interdiction des activités nautiques à La Réunion pourrait être suspendu courant 2020. A condition de le faire "dans le respect d'une charte de bonne conduite, la pratique du surf si le pratiquant est muni d'un dispositif de répulsion magnétique", précise-t-il.



Economie



"Les transporteurs lancent un dernier ultimatum." En effet, si aucune solution n'est trouvée à l'arrêt programmé de la NRL, les transporteurs se déclarent prêts à bloquer l'Etat, la Région ainsi que le Département dès ce lundi matin. Selon eux, l'île détient assez de roches dans les champs pour terminer la digue.

Fait-divers



Dans l'affaire de soupçons de bourrage d'urne aux élections européennes de mai à Saint-Pierre, deux fonctionnaires communaux ont été mis en examen pour "modification des résultats d'un scrutin par acte frauduleux, dans un bureau de vote, par un fonctionnaire". Les deux hommes sont libres, sous contrôle judiciaire; une confrontation devrait cependant avoir lieu pour mener à bien la poursuite du dossier.



Société



Le monde de l'Education est en colère. Suite au suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, le personnel de l'Education nationale souhaite pointer du doigt les mauvaises conditions de travail. Au-delà de la suppression des contrats aidés, ces derniers déclarent devoir s'atteler à de plus en plus de tâches qui n'ont rien à voir avec leurs compétences pédagogiques.







