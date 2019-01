Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 5 janvier 2019 Dans la nuit de mercredi à jeudi, une femme s'est enfuie de chez elle en confectionnant une corde avec des draps. Mais elle a lourdement chuté du quatrième étage pour se retrouver dans la cour de voisins situés au rez-de-chaussée. Après enquête, les policiers de Saint-Pierre en concluent que l'habitante tentait de fuir son compagnon, titre le Journal de l'Ile.



Le Quotidien consacre sa Une aux ventes 2018 dans l’automobile. On y découvre que pour la cinquième année de suite, les ventes de voitures neuves ont progressé : +4,2% par rapport à 2017 pour un total de 32000 immatriculations. Là aussi, la fin d’année a marqué un recul en raison du mouvement social des gilets jaunes. Tous les chiffres sont à consulter dans votre Quotidien de ce samedi.

FAITS DIVERS



Le conducteur de deux-roues victime d’une chute le 1er janvier à la Ravine des Cabris est décédé. Son état de santé s’est fortement dégradé ces derniers jours et il est décédé des suites de ses blessures ce vendredi, informe le Quotidien. Il avait 26 ans. Mardi dernier, sur les lieux de l’accident, seule une conductrice aurait assisté à la scène. Les gendarmes tentent de déterminer les circonstances de l’accident ainsi que l’implication éventuelle de l’automobiliste.



Le suspect interpellé dans le cadre d’un viol survenu la nuit du nouvel an à Sainte-Marie a été remis en liberté. La victime de cette agression ne l’a pas reconnu lors de la séance de tapissage, indique le JIR. Rappelons que cette nuit-là, fortement alcoolisée, la jeune femme avait décidé d’aller se reposer dans la voiture d’un ami avant d’être brusquement réveillée par un individu tentant de la violer. C’est grâce à ses cris qu’elle a réussi à faire fuir le violeur.

La jeune femme d’origine guyanaise interceptée le 1er janvier à l’aéroport Roland Garros sera présentée selon le mode de la comparution immédiate ce lundi au tribunal de Saint-Denis. Elle voyageait avec 2 kg de cannabis dans ses valises, le tout emballé dans un paquet cadeau.



ECONOMIE



Rien ne va plus entre Air Madagascar et Air France. La seconde a vendu il y a 7 ans à la première deux de ses Airbus A340 pour 50 millions de dollars l’unité. Mais voilà, la compagnie malgache s’est aperçue bien plus tard que sur le marché de l’occasion, leur valeur n’excédait pas les 10 millions. Le 12 décembre 2018, évoque ce samedi le JIR, Air Madagascar a ainsi assigné Air France devant le tribunal de commerce de Paris.



SOCIETE



L’heure de la galette des rois a sonné. Comme chaque année à pareille période, la presse s’intéresse au grand classique de la frangipane, reine des tables le premier dimanche de l’année. Votre Quotidien vous propose un aperçu des préparations, en cuisine, dans la boulangerie Les Copains et Chez Amboise, ainsi qu’une idée de recette pour ceux qui sont prêts à tenter l’expérience du fait-maison.



Vous pourrez lire dans le Journal de l’Ile l’appel à la solidarité lancé par un couple de Tamponnais. Depuis la naissance de leur fille Lola il y a deux mois, ils se battent à ses côtés pour remédier à un grave problème de santé. La petite Lola doit se faire opérer du coeur en métropole mais seul l’accompagnement de sa maman Gisèle est pris en charge. La famille organise un repas solidaire le 12 janvier. Les renseignements et le contact téléphonique, si vous souhaitez aider le jeune couple, sont à découvrir dans le JIR de ce samedi.

