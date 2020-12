Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 5 décembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 07:17 | Lu 146 fois

"Pas plus de six à table!", rappelle le JIR à sa Une du jour. Hier, le préfet a pris la parole pour marteler qu’il ne fallait pas "baisser la garde" alors que les fêtes de fin d’année et les vacances approchent. Sur le plan des chiffres, la situation s’améliore.



Seule entorse au prolongement des mesures sanitaires, l’ouverture le dimanche, note le Quotidien. " Vivement dimanche", à la Une du journal qui explique la décision du préfet motivée par le soutien à l’activité économique.

Faits divers



Deux Réunionnais installés en métropole ont, hier, été condamnés à deux et quatre ans de prison pour trafic de stupéfiant. Au total, 67kg de haschich ont été saisis en 2018 et 2019 à l’aéroport Roland Garros. Hier, 8 personnes étaient jugées, indique le Quotidien. Deux mules parisiennes ont été innocentées; deux autres condamnées.



L’homme qui a agressé un touriste de 21 ans mercredi soir à St-Denis a été écroué pour tentative de meurtre. A la sortie du Passage du chat blanc, il a poignardé le jeune homme à la carotide. La victime se trouve toujours entre la vie et la mort.



Un homme d’une soixantaine d’années a, hier, été mis en examen pour agression sexuelle, corruption de mineur et outrages sexistes. La plainte d’une adolescente de 15 ans a permis de mettre fin aux pratiques "du prédateur à la 206 noire", indique le JIR. Le 9 septembre dernier, il l’a agressé dans une rue du Bas de la Rivière mais correspond également au profil d’un homme qui a menacé deux autres femmes à La Possession en avril et juillet dernier.

Société



Les cinq présidents des intercommunalités se sont réunis hier pour aborder la question des déchets. Une seule unité de valorisation énergétique (UVE) pourrait être construite. En projet à Pierrefonds, elle pourrait traiter les 70 000 tonnes supplémentaires de CSR du nord et de l’est, explique le JIR.





