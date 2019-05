Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 4 mai

Le Quotidien nous annonce "Le retour de la Reine Catherine". Catherine Deneuve va bientôt être à la tête d'affiche d'un prochain film, tourné à La Réunion. L'actrice emblématique n'était pas venue sur notre île depuis plus de 50 ans, pour "La sirène du Mississipi". Après avoir joué pour les plus grands réalisateurs, l'actrice donne désormais sa chance à deux jeunes cinéastes très prometteurs, en jouant pour le premier film.



Le JIR pointe du doigt une nouvelle résidence considérée comme insalubre, dans laquelle vivent pourtant plusieurs gramounes. Infiltrations, inondations, fissures... près de 30 personnes subissent ces dégradations au quotidien, et ce depuis le cyclone Bejisa de 2014, dans la Résidence Moza, à la Ravine-Blanche, à Saint-Pierre.

Frédéric Joram, secrétaire général de la Préfecture de La Réunion, a confié dans un entretien avec le Quotidien, que "aucun Sri Lankais n'a obtenu le statut de réfugié". Sur les 120 migrants, 60 ont été renvoyés vers leur pays. Le journal souligne que "si un appel est possible, très peu obtiendront le sésame".



Face à l'épidémie de dengue, Ericka Bareigts a décidé de s'investir. La député a ainsi demandé à la commission des affaires sociales de mettre en place une mission d'information parlementaire. Le but serait "d'évaluer les dispositifs passés et actuels" et ainsi "mieux comprendre pour mieux prévenir".

Une femme de 67 ans a été victime d'un accident de la route ce vendredi matin au Port. L'auteur de 53 ans s'est arrêté et sa victime a été transportée à l'hôpital par le SMUR. Cependant, avec une fracture de la hanche et un traumatisme crânien, la femme a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. L'automobiliste, quant à lui, a déclaré lors d'un contrôlé positif aux cannabinoïdes, bien qu'avec un taux très minime, "avoir été ébloui par le soleil".



Les listes officielles des élections européennes ont été révélées et on y retrouve quelques Réunionnais. Cependant peu sont en position éligible. On note notamment Philippe Naillet, à la 21e place sur la liste de l'alliance PSPP-PRG conduite par Raphaël Glucksmann. Christophe Payet est à la 12e place de la liste Lutte Ouvrière, Stéphane Bijoux est à la 10e sur la liste Renaissance (LREM, MoDem, Agir) conduite par Nathalie Loiseau. Julie Pontalba est, quant à elle, à la 6e position de la liste PCF d'Ian Brossat. Younous Omarjee, en 4e place du parti "Maintenant le peuple" élaboré par LFI et GRS, est quasiment assuré d'être réélu.





