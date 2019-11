Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 30 novembre

Le Quotidien nous parle des biens immobiliers placés en zone rouge... autrement dit ces cases construites sur en zones de risques naturels. Suite à une récente enquête, la décote de ces biens est de 1 à 25%. Un vrai casse-tête pour ces propriétaires dont les maisons perdent de la valeur par rapport où elles sont placées.



"Encore un fourgon blanc": voilà comme le JIR essaie de pointer du doigt le phénomène de répétitions en ce qui concerne les tentatives d'enlèvement. Une collégienne saint-andréenne de 12 ans dit avoir échappé à deux inconnus ce jeudi après-midi. Il s'agit de la sixième en un mois.

Social



La Réunion a décidé de suivre le mouvement national prévu le jeudi 5 décembre prochain. L'intersyndicale a choisi de se réunir une nouvelle fois contre le projet de réforme des retraites. CFTC, CGTF, FO, SAIPER, FSU et Solidaires débuteront leur mobilisation au Petit Marché de Saint-Denis, à partir de 9 heures.



Société



Les employés de Mr. Bricolage et des étudiants en colère sont descendus dans la rue ce vendredi après la condamnation de l'enseigne de non-respect des horaires légaux. Mais ces derniers demandent à pouvoir travailler le dimanche, sur la base du volontariat.

Politique



Saint-Denis perd les commandes de la Sodiac, qui bascule désormais dans le privé... "Il n'y avait pas d'autres solutions" ont déclaré les élus de la majorité. Avec "près de 7 millions d'euros d'impayés en septembre, la Sodiac était au bord du précipice", (...) "le promoteur privé CDC Habitat devient actionnaire majoritaire".



Fait-divers



"Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer, est en visite dans l'île dans le cadre de la préparation d'un projet de loi." annonce le JIR. "Il faut pouvoir à la lumière de tous ces enseignements pouvoir progresser en matière de prévention et de gestion des risques, à travers des mesures réglementaires, des plans d'action, ou encore des actions locales d'animation et de coordination", a-t-il déclaré dans leurs colonnes.







