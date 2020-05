Revue de presse REVUE DE PRESSE - Samedi 30 mai

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 30 Mai 2020 à 06:57 | Lu 460 fois

C’est le retour à l’école qui fait la couverture de la presse locale régionale. Le JIR de son côté annonce que « le préfet siffle la fin de la récré ». Jacques Billant ne laisse plus le choix aux maires qui doivent tous ouvrir leurs écoles. En cas de refus, le préfet pourrait les mettre en demeure. La justice a même déjà condamné Saint-Paul.

De son côté, le Quotidien s’intéresse au « casse-tête des parents » avec les écoles qui ne peuvent pas accueillir tous les élèves en même temps. Avec la reprise d’activité, les parents doivent trouver des solutions pour garder les marmailles une partie de la semaine. Le recteur, Vêlayoudom Marimoutou confirmant que les établissements scolaires ne recevront qu’une partie des élèves à la fois pour respecter le protocole sanitaire.

Faits-divers



Le JIR revient sur le dossier qu’ils ont révélé depuis plusieurs semaines sur les pensions marrons. Selon eux, les autorités administratives et judiciaires se penchent enfin sur le cas de la plus grande pension non officielle de l’île à Saint-François. Plus d’une quarantaine de résidents vivent dans des conditions sanitaires indignes et une « promiscuité étouffante ».

Le Quotidien revient sur cette affaire de bébé secoué jugé au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les faits se sont produits à Djibouti, où un bébé est arrivé à l’hôpital militaire français avec de graves blessures. Rapatrié à La Réunion, le père a été jugé pour ces faits qui remontent à plusieurs années. Face à l’ancienneté des faits et au manque de clarté des rapports médicaux, le parquet a relaxé le prévenu.

Société



Dans le JIR, Ibrahim Patel s’exprime pour un plan massif d’urgence pour relancer l’économie. Le président de la CCIR milite pour que La Réunion soit placée en zone franche globale pour faire face à la crise économique qui arrive. Ibrahim Patel demande un gel de 10 ans des implantations commerciales pour éviter la mort des petits commerces.

La Région et la CAF se sont associés pour le Chèque Tourisme « Mon île 974 ». Plus de 52 000 familles allocataires sont éligibles à ce dispositif de relance de l’économie du tourisme et des loisirs sur l’île.

Enfin, c’est l’heure des tractations entre les candidats pour le second tour des municipales. La presse locale relate les derniers faits et les tractations en cours pour cette élection qui restera inédite.