Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 30 juin 2018

La presse locale dédie sa Une à la Coupe du Monde 2018 en ce samedi. La Réunion met à la pression à nos Bleus avant le match de ce soir face à l'Argentine. Le JIR titre "se sublimer... C'est maintenant". Les Réunionnais croient en leurs footballeurs, cependant "l'adversaire a des failles, mais a aussi Lionel Messi, ce qui peut tout changer", souligne le JIR. Mais après ce dernier 'non-match' contre le Danemark, Didier Deschamps a bel et bien lancé une "opération commando" pour le match de 18 heures ce soir.

Environnement



La Région se lance dans un nouveau projet de taille: dire non à l'incinération! Elle va financer une campagne en vue d'un projet d'unité de valorisation énergétique (UVE) à Pierrefonds. L'UVE brûle des combustibles solides de récupération (CSR), produit à partir des déchets triés. "Cette combustion génère de l'électricité, appelée à être injectée sur le réseau", souligne le Quotidien. Cependant un autre projet du même type est déjà en cours de construction à Sainte-Suzanne, dans la centrale thermique de Bois Rouge. La différence et le problème est qu'on ne sait pas où vont être brûler ces 70 000 tonnes de déchets.



Société



La police s'entraîne pour le célèbre défilé du 14 juillet. Il faut être coordonné et millimètré dans ses mouvements: les premiers policiers à écouter les conseils du directeur départemental de la Sécurité Publique Jean-François Lebon ont été ceux du commissariat du Chaudron. 4 autres séquences d'entraînements dans d'autres commissariats sont prévues d'ici le 14 juillet prochain.

Faits-divers



Le harcèlement scolaire serait une affaire courante au collège de la Pointe des Châteaux, c'est que souligne le JIR. Récemment un père de famille, révolté, s'était exprimé sur cette haine déversée sur son fils autiste et très vulnérable. Ses paroles ont fait réveillé les souffrances d'une mère, qui a vécu une histoire similaire. Ces faits se sont déroulés il y a 10 ans, mais "personne ne m'a pris au sérieux à l'époque", confie-t-elle. "C'est un juge qui finira par mettre un terme à l'histoire, en déclarant la mère irréprochable", explique le JIR. C'est pourquoi aujourd'hui elle cherche à dénoncer ce fléau, qui est véritable problème de société. La soeur du fils autiste a elle-même subit une scolarité très compliquée: "On m'a collé un chewing-gum dans les cheveux, avant de les couper au ciseau. On a enterré mes chaussures dans le sable. Je me faisais rabaisser en classe, et j'ai même reçu des menaces de mort... (...) Je ne pesais plus que 33 kilos pour 1m68", confie la jeune fille.



Economie



La fin des paillotes dimanche? Pas vraiment. Malgré le non renouvellement de leurs autorisations d'occupation temporaires (AOT) au 30 juin 2018, les paillotes de l'Hermitage ne bougeront pas si vite. "Les réservations sont prises normalement pour ce 1er juillet et les jours suivants", précise le JIR. Personne n'ose réellement prendre la parole en public: la mairie et la Préfecture se renvoient la balle. Le collectif DPM n'a, quant à lui, pas dit son dernier mot et prévoit un nouveau rassemblement sur la plage le 14 juillet prochain. Pour l'heure "la décision est attendue pour le courant du mois de juillet", souligne le JIR. Charline Bakowski Lu 430 fois





