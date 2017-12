Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 30 décembre 2017 Le Quotidien fait le bilan de l’année 2017 en distribuant ses bons et mauvais points. Au top de la liste des personnalités publiques, on retrouve le sportif Daniel Narcisse, de nouveau médaillé d’or au championnat du monde de hand. C’était en début d’année. Plus dure est cependant la vie d’un homme politique. C’est « Vira » qui cette fois en fait les frais. Il y a largement contribué selon l’analyse du Quotidien. Le classement du prix letchis et margoze est à découvrir dans le Quot’.



Revoici l’incontournable de fin d’année : les prédictions ! Le journal de l’Ile nous éclaire, ou plutôt les voyants qu'il a sollicités, sur le sort du monde en 2018. Deux voyants se risquent à cet exercice classique de fin d’année. Tir pa carte, comme dirait créole.

FAITS DIVERS



Il a porté des coups de couteau à sa compagne hier à l’Etang-Salé. Islami A., 26 ans, est d’ailleurs toujours recherché. Un nouveau drame conjugal a failli virer au pire hier dans le quartier le Verger. Tout cela parce que le concubin vivait mal la séparation d’avec sa compagne. Une mère avec quatre enfants et dont il est le père du dernier.



L’homme retrouvé mort jeudi après-midi au bord de mer de Saint-Paul a été identifié. Sa famille s’est manifestée dès jeudi soir. Il pourrait s’agir d’un suicide.

Un vendeur ambulant de pétards a joué avec le feu. Malgré les nombreuses campagnes de communication annonçant la fin de la vente sur « le bord d’chemin », le Tamponnais a voulu tenté sa chance. Mais la période de tolérance est bel et bien révolue. Son stock d’une centaine de kilos de pétards a été saisi.



POLITIQUE



Le JIR révèle que l’adjointe au maire de Saint-Paul, Patricia Locame, porte plainte contre son collègue du conseil municipal Patrick Florès. Ce dernier, adjoint de quartier, a tenu des propos pour le moins acides sur les réseaux sociaux à la suite de la conférence de presse donnée jeudi par le maire, des adjoints, et des directeurs de service.



SOCIETE



Saint-Pierre s’apprête à mettre le feu au 31. Un feu d’artifice de 30 minutes y est prévu sur le front de mer. Le temps nécessaire pour réduire en cendre 13800 fusées positionnées sur 180 mètres.



Pour les retardataires ou ceux qui sont en manque d’inspiration, le JIR vous propose sur un double-pages des idées recettes pour le réveillon. Le tout supervisé par un chef. Aux fourneaux et bon réveillon !

