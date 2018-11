Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 3 novembre 2018

L'édition péï est pour la première fois à l'honneur. Le Salon du livre a ouvert ses portes ce vendredi à Saint-Leu. L'occasion pour que passionnés et curieux partent à la rencontre de divers professionnels de l'édition. Les auteurs se prêteront notamment volontiers à une séance de dédicaces.



Après les émeutes d'Halloween, le quartier du Chaudron est de nouveau dans la ligne de mire. La pharmacie de Tassigny est accusée d'escroqueries. "Le pharmacien Patrick Panchoo pousse ses clients à se faire prescrire les médicaments les plus chers. Des médecins témoignent." Et cela durerait depuis des années. Sécurité sociale, ARS et Ordre des pharmaciens ont été avertis mais rien ne semble bouger.

Société



L'immense vague rose devrait être lâchée ce samedi matin, pour sa onzième édition. Comme chaque année, cette course rassemble les Réunionnais qui veulent soutenir la cause du cancer du sein. Près de 20 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans la forêt de l'Etang-Salé.



Justice



Nouvel élément dans l'affaire des Paillotes... Qui ne devrait pas jouer en leur faveur. En effet, le tribunal administratif a donné ce vendredi sa décision. Les magistrats ont confirmé la validité de toutes les contraventions pour exploitation illégale du domaine public maritime destinées aux restaurants de plage. Ces derniers voient leur sort en mauvaise posture.

Société



Suite aux violences urbaines de ce mercredi soir, une question de société se pose: "faut-il mettre en place un couvre-feu pour les mineurs lors des prochaines fêtes d'Halloween?". "L'élue dionysienne en charge de la sécurité, Nalini Veloupoullé se dit favorable", précise d'ores et déjà le JIR.



Economie



Comme chaque année, le président de la Région Réunion, Didier Robert, a annoncé ce vendredi le budget pour l'année 2019. Ce dernier a notamment parlé d'une "NRL totalement dessinée dans le paysage, un débat clos sur la politique des déchets, une fiscalité favorable aux entreprises".





