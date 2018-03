Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 3 mars Vos journaux consacrent tous deux leurs premières pages au pompier Nirlo, condamné hier à 13 millions d'euros, qu'il ne paiera pas, ayant organisé son insolvabilité.



Faits divers



Le pompier pyromane Nirlo, qui avait allumé l'incendie catastrophique au Maïdo, purge actuellement une peine de 12 ans de prison. Hier, les juges l'ont condamné à payer 13 million d'euros aux parties civiles, une somme bien inférieure aux 65 millions réclamés.



Hendrick Lee Song Yin a été condamné hier à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'Yvann, au Port. Il persiste à nier, et compte faire appel.



Société



Le collectif de défense du Domaine Public Maritime, qui demande la fin des paillotes pieds dans l'eau, est allé en référé au Tribunal administratif, pour tenter de suspendre l'Autorisation d'Occupation Temporaire des paillotes. Le juge a demandé un complément d'enquête.



La CASUD va mettre en place un grand plan de lutte contre l'errance animale. A partir du mois d'avril, les foyers pourront faire stériliser gratuitement jusqu'à 3 animaux, sans condition de ressources, durant 6 mois.





Economie



CANAL+ Réunion continuera pour le moment à diffuser TF1 et ses chaines TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, contrairement à ce qui s'est passé en métropole, où Canal a cessé de les diffuser depuis jeudi soir.



L'Université régionale des métiers d'art et d'artisanat cherche 50 apprentis charcutiers-traiteurs. Dans la filière agro-alimentaire, 300 postes sont à pourvoir. B.A Lu 921 fois





