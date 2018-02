Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 3 février 2018

"Alain Armand au bord de la correctionnelle", titre le Journal de l'île ce samedi. L'ancien président de la Sodiac est soupçonné de prise illégale d'intérêts pour avoir passé un contrat avec l'entreprise Sobefi. "Une société qui se retrouvait être actionnaire sur un projet immobilier que la Sodiac venait de racheter. Un mélange des genres du plus mauvais effet" écrit le JIR.



De son côté, Le Quotidien revient sur la mise en place de ParcoursSup, la nouvelle plateforme d'inscription en ligne des étudiants dans le supérieur. Avec ce dispositif, "L'Université de La Réunion assure que personne ne restera sur le carreau".

FAITS-DIVERS



Pour des faits de trafic de zamal et d'Artane commis entre 2011 et 2012, six Bénédictins, dont seuls quatre étaient présents hier au tribunal correctionnel, ont été condamné à des peines allant de 2 à 12 mois de prison avec sursis. L'un d'eux, Jean Sullivan P., "était traité comme un vrai Pablo Escobar" selon son avocat, Me Laurent Payen.



Jugé depuis jeudi à la cour d'assises pour des faits de viols sur ses belles-filles et sur l'une de ses cousines, un homme a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle rapporte le JIR dans ses colonnes. "Des actes sexuels qui ont commencé lorsque les victimes étaient tout juste âgées de 4/5 ans et qui se sont prolongés durant des années", écrit le JIR.





ÉCONOMIE



Débutées le 10 janvier en métropole, les soldes démarrent à La Réunion ce samedi, pour s'achever six semaines plus tard, le vendredi 16 mars. L'occasion pour les magasins d'écouler leur marchandise en stock à des prix réduits.

SOCIÉTÉ



Trois nouveaux prototypes de filets anti-requins sont en cours de test sur la plage de Boucan Canot depuis le 1er février 2018. Ces nouveaux dispositifs seront à l’essai pendant six mois. Ces nouveaux dispositifs innovants font suite à la création du Centre de ressources et d’appui de la crise requin (CRA), à l’initiative du Préfet, qui prévoit un plan d’actions jusqu’en 2020.



