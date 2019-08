[REVUE DE PRESSE] Samedi 3 août 2019

FAITS-DIVERS



La Poste du quartier de la Source à St-Denis a été braquée ce vendredi matin. Trois individus cagoulés ont fait irruption dans les locaux de l’agence et exigé la caisse. Une vitrine a été brisée. Ils sont repartis aussi vite qu’ils sont arrivés laissant clients et personnel sous le choc. Selon nos informations, une centaine d'euros ont été volés. La caissière agressée, victime d’un malaise, a été prise en charge par les pompiers.



Un homme sans-abri, qui compte pas moins de 38 condamnations sur son casier judiciaire, comparaissait vendredi pour avoir tenté de voler mercredi du matériel électronique et des jeux videos au Jumbo Score de Sainte-Marie. Malgré le fait qu’il soit SDF et sans emploi, son ex-concubine le décrit comme "un bon père présent pour ses enfants". Son avocat, lui, évoque la possibilité d’un trouble mental qui explique ce "besoin compulsif". Cela n'a pas empêché le président du tribunal de grande instance à le condamner à une peine de 4 mois de prison ferme.