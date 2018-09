Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 29 septembre 2018 Une revue de presse ce samedi sans le JIR suite à un incident technique rencontré sur le site du journal à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Le Quotidien consacre sa Une à l’agro-écologie. Le journal s’est rendu à une journée de formation organisée par le Cirad à St-Pierre. L’année dernière, deux cents agriculteurs ont été sensibilisés à cette notion d’équilibre et de réduction des produits chimiques au profit de "Ces insectes tellement précieux".

Le jeune dionysien accusé de viol aggravé a, hier, été mis en examen et placé en détention provisoire. Les faits se sont produits en janvier dernier. Le jeune homme de 20 ans s’est rendu chez sa victime, âgée de 15 ans, qu’il avait rencontré quelques mois plus tôt sur les réseaux sociaux. Il l’aurait violée sous la menace d’un pistolet airsoft. "Je n’ai pas voulu lui faire peur", a-t-il déclaré devant le juge.



La plainte d’une salariée du groupement de l’Etang-Salé pour harcèlement sexuel et moral, a été classée sans suite. Elle mettait en cause un haut gradé du SDIS. " Les faits sont insuffisamment caractérisés".



Un nouveau suspect a été incarcéré dans ce que le Quotidien qualifie de "l’une des plus grosses saisies de drogue dans l’histoire de La Réunion". Mardi, un homme de 41 ans a été interpellé au Port, suspecté d’être impliqué dans l’approvisionnement et le conditionnement de la marchandise. 42 kg d’héroïne avaient été saisis en novembre 2016 dans le port de Ste-Rose.

Les thermes de Cilaos fêtent ses 30 ans. "Le Département compte lui donner une nouvelle impulsion en poursuivant sa cure de rajeunissement", écrit le Quotidien. 500 curistes sont accueillis chaque année, trop peu pour rentabiliser les investissements déjà réalisés.



Le portrait de Vanessa Lasnier, jeune entrepreneure est à retrouver dans les colonnes du journal . La Réunionnaise a lancé son entreprise de poulet grillé à la créole en Nouvelle Calédonie.





