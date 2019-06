Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 29 juin 2019

Le Journal de l’Ile consacre sa Une à celui qui fait régulièrement parler de lui pour ses dérapages. David Storm a été condamné jeudi en métropole. « Je possède aussi des comptes au ciel », titre le JIR en citant David Storm. C’est pourtant la justice des hommes qui l’a condamné pour abus de confiance. Sa femme est aussi concernée.



Le Quotidien a patienté jusque tard dans la nuit pour titrer, malheureusement, sur la défaite des Bleues au mondial de foot. La bande à Valérie Gauvin n’a pas réussi à renverser la montagne américaine. « Bonjour tristesse ! »



Bon week end à tous malgré tout !



FAITS DIVERS



La menace qu’il présentait avait nécessité l’intervention du Raid au Port. Mohamed M. a été condamné à de la prison ferme hier par le tribunal de Champ fleuri, rapporte le Quotidien. Recels, escroquerie, vols avec violences et conduite sans permis sont autant de délits qui figurent à son tableau de chasse.



Un portois, Marouf M., a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour plusieurs faits à l’encontre d’un jeune homme qui ne cherchait qu’à récupérer son scooter volé. Accompagné d’amis, il se rend à un rendez-vous pour récupérer son scooter mais tombe dans un guet-apens. Marouf M. est considéré comme le principal protagoniste même si l’attaque a eu lieu en bande. Récit dans le JIR.

SOCIETE



Vos journaux illustrent leurs pages de photos des préparatifs d’avant 14 juillet. Hier à Sainte-Marie, c’était au tour des pompiers de régler leurs pas en prévision du défilé. Une répétition grandeur nature avant le jour-J.



SOCIAL



Le syndicat Solidaires des Finances publiques a tenu conférence de presse ce vendredi. Au coeur des inquiétudes, et ce n’est pas nouveau, le non renouvellement de départs à la retraite. Les effectifs de La Réunion pourraient être amputés de 300 agents.



POLITIQUE



Les candidats sortent du silence petit à petit en vue des municipales. Selon le Journal de l’Ile, la députée Huguette BELLO - et ex-maire de Saint-Paul - serait sur le point d’embrayer à son tour. Découvrez ce qui se trame en lisant l’article du JIR en page 11.

