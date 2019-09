Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 28 septembre 2019

Le Quotidien annonce une nouvelle "pluie d'hommages" pour Jacques Chirac. Au-delà d'un deuil national pour notre ancien Président de la République, qui aura lieu lundi 30 septembre, le journal parle d'un "adieu à un ami de La Réunion". Une minute de silence sera également observée dans les écoles et les établissements publics.



Uber Eats à La Réunion d'ici la fin de l'année? C'est en tout cas ce qu'annonce le JIR en Une de son journal ce samedi. Le mythique service de livraison de repas en vélo devrait faire ses premiers pas à Saint-Denis avant Noël, avant de s'implanter par la suite à Saint-Pierre et à Saint-Paul. "Une première en outre-mer."

Fait-divers



Deux Réunionnais ont été sauvés ce vendredi matin en pleine mer. Ils ont pu être récupérés sur une épave de bateau, coupé en deux. Les deux miraculés ont été pris en charge par un porte-conteneurs, bien au large des côtes réunionnaises, et ont pu rejoindre Saint-Gilles sains et saufs.



Politique



Le budget 2020 pour les Outre-mer a été dévoilé ce vendredi lors du Conseil des ministres. Annick Girardin a donc annoncé 2,43 milliards d'euros, soit cent millions de moins que l'an passé, avec 2,53. Au-delà de ce budget ministériel "s'ajoutent les 18 milliards d'euros que l'Etat consacre aux territoires ultramarins", explique le Quotidien.

Fait-divers



Un père de famille est accusé d'avoir fait vivre l'horreur à ses dix enfants entre 2004 et 2018. Maltraitances, attouchements sexuels, viols, les enfants témoignent tour à tour de ce qu'ils ont pu subir au cours de ces années. A seulement 39 ans, le père a été mis en examen et écroué ce vendredi.



Environnement



On les aperçoit souvent à l'arrière de leur camion pour ramasser nos déchets... mais alors qu'ils étaient jusqu'à présent uniquement des hommes, ils vont être rejoints par une équipe féminine d'éboueurs. C'est Nicollin, allié à "Mamzel Prop'té" qui se lance ce nouveau défi, sur Saint-Denis.







