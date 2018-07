Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 28 juillet 2018

Zoom sur la Vanille de Madagascar en Une du Quotidien ce samedi. La campagne de commercialisation a commencé le 15 juillet dernier, "entre espoir et incertitude". Certes la qualité de l'épice s'est améliorée mais les acheteurs restent malgré tout toujours frileux. Cette méfiance est notamment due à une mauvaise récolte en 2017. Or cette année, le député Behavana Raveloarivoniy estime que "nous sommes en droit d'attendre un bon prix".



Le JIR quant à lui s'envole pour Air Austral à bord d'un A380. En effet, le journal nous informe que la compagnie aérienne se dotera d'un Airbus A380 aux couleurs d'Hifly, mais qui rejoindra les vols d'Air Austral. Il devrait rentrer en fonction d'ici la fin du mois d'août, début du mois de septembre entre La Réunion et Paris. Il s'agira dans un premier temps de vols commerciaux.

Société



Alerte aux requins. Le CRA (Centre de Ressources et d'Appui) annonce prochainement une brigade d'observation et d'intervention. La brigade sera dotée d'un "semi-rigide", qui naviguera quotidiennement en mer, afin de pouvoir intervenir de suite en cas d'alerte. A son bord, deux plongeurs, l'un spécialisé dans la navigation et l'autre dans la partie scientifique.



Economie



Après Saint-Louis serait-ce au tour de La Possession? En effet, le conseil municipal de la ville doit se tenir ce lundi pour décider de l'avenir et d'une éventuelle mise sous tutelle de La Possession. Ils aborderont notamment le sujet de l'ouverture de la carrière des Lataniers. En réalité, la municipalité s'oppose par un avenant à une convention mise en place par la Région.

Economie



L'autorité environnementale pointe du doigt la carrière de Bellevue, qui représenterait des failles dans son exploitation. Ce projet "présenté par la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) lié à la réalisation de la nouvelle route du littoral (NRL) à La Réunion, nécessite une construction de voirie nouvelle et la reprise avec élargissement de voiries existantes pour être raccordée à la route des Tamarin", explique le JIR. Certes la "carrière de Bellevue serait en capacité d'offrir 1,2 million de tonne de matériaux", mais elle viendrait aussi et surtout perturber les espèces exotiques et protégées.



Astronomie



Le monde entier avait rendez-vous avec la lune hier soir. A La Réunion, c'est à l'observatoire des Makes que de nombreux chanceux ont pu le mieux apercevoir cette lune orangée. Petits et grands ont ainsi pu profiter des équipements mis à disposition pour observer les différentes étapes de la lune. Charline Bakowski Lu 239 fois





