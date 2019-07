Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 27 juillet

Le JIR a recueilli le témoignage d’un ancien MNS sur la gestion de la crise requin. Les filets de baignade n’ont pas tenu toutes leurs promesses. "Un fiasco dès la conception", à la Une du journal.



Le Quotidien revient sur les difficultés financières de la Sodiac. Le bailleur endetté doit rembourser 7 millions d’euros à la Caisse des dépôts. "La Sodiac dans le rouge". CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts, "est appelé à la rescousse pour apporter des fonds propres et garantir la poursuite des projets".

Faits divers



Samedi dernier, il a roué de coups sa compagne enceinte de 8 mois. Stéphane R a, hier, été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis. "En voyant son conjoint regagner la geôle, la victime s’est levée et l’a suivi", note le Quotidien.



Dawa Sherpa, ressortissant Népalais installé à l’Etang Salé, s’est de nouveau retrouvé devant la justice. Hier, le tribunal correctionnel de St-Pierre l’a condamné à 4 mois de prison ferme pour violences. Les forces de l’ordre sont intervenues 12 fois cette semaine pour ce trublion qui veut "être déclaré fou", indique le JIR.



Lors d’une opération de sécurité routière menée hier sur la RN2 de Bras Panon, les gendarmes ont flashé un automobiliste à 169 km/h au lieu des 110. Son permis lui a été immédiatement retiré et son véhicule immobilisé.

Société



Le Quotidien consacre une double page à l’interview du président de la direction régionale des comptes de La Réunion et Mayotte. "Les élus ne sont pas plus corrompus ici qu’ailleurs", déclare Gilles Bizeul arrivé en début d’année dans notre île.



La rentrée universitaire approche et "la chasse au studio est lancée" dans les colonnes du JIR. "Face à l'offre limitée du parc locatif local, la majorité des biens a déjà trouvé preneurs". N.P Lu 482 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 26 juillet [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 juillet