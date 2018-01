Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 27 janvier Ce samedi matin, le JIR et Le Quotidien consacrent tous deux leur première page à Cilaos, coupé du monde suite à un grave éboulis survenu hier après-midi.

Faits divers



Un suicide a été évité hier au Port. Un homme tentait de se jeter du pont de Cambaie, des policiers l'en ont empêché, enjambant le parapet. L'homme a fait plusieurs tentatives de suicide dans le passé.



Assani Amada Bacar a écopé hier d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tué à coups de barre de fer son voisin René-Paul Tatel, qui lui demandait de déplacer sa voiture, garée devant son portail.





Société



Les pluies diluviennes dans la nuit de jeudi à vendredi ont provoqué des inondations et des coulées de boue dans le quartier de Grand-Fond à Saint-Leu. Les habitants se sont mobilisés pour creuser un caniveau, aidés d'agents de la mairie, qui ont cassé des points de jonction de canalisations pour faciliter l'écoulement des eaux.



La collecte des déchets reprendra dès lundi chez Nicollin. Les grévistes ont en effet décidé de reprendre le travail en attendant la venue de leur patron Olivier Nicollin le 20 février. Ils réclament le départ de leur directeur d'exploitation, Christophe Tabaka.





Economie



Les bars de Saint-Gilles n'obtiennent plus de la préfecture l'autorisation de fermeture à 2h, qu'ils obtenaient pourtant tous les ans. Le sous-préfet Frédéric Carre motive ses arrêtés par des troubles à l'ordre public récurrents des clients de ces bars de nuit. Le quartier des bars éteindra donc les lumières à 0h30, il semble que c'en est fini des nuits Saint-Gilloises.



La cuisine centrale de Régal des îles va normalement reprendre ses livraisons de repas, un accord ayant été trouvé entre direction et grévistes. Les licenciements annoncés sont annulés, les jours de grève seront payés, et les acquis des salariés respectés. Cette reprise est suspendue à la signature effective de l'accord, prévue lundi.





