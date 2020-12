Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 26 décembre

"Un réveillon 'covidé'", affiche le Journal de l'Ile ce samedi. "Les joies de Noël" malgré la crise, titre de son côté le Quotidien. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 26 Décembre 2020 à 06:53 | Lu 267 fois

"Ces 'aidants' qui dépouillent les gramounes", lit-on dans le JIR. "Quand des proches supposés aider une personne âgée, vulnérable ou handicapée deviennent les premiers bourreaux, que faut-il faire ?" Le journal répond à cette question.



"La chasse au radar tourelle se poursuit", note le Quotidien. Le radar installé à l'entrée du quartier de l'Ilet à Salazie a été de nouveau vandalisé. Pareil pour celui entre l'Etang-Salé et Saint-Leu. Les autorités ont fait savoir qu'elles seraient extrêmement fermes avec les auteurs.

Santé

Le nombre de cas de Covid-19 est en légère augmentation. Du 24 au 25 décembre, 67 cas ont été recensés par l'ARS. Il est à noter que le nombre de tests effectués est également en hausse.



"Deux super-congélateurs pour accueillir les vaccins", titre le JIR, alors que le début de la campagne a été arrêté à ce dimanche pour les personnes prioritaires. Les deux appareils seront livrés dès lundi sur l'île avec le concours de l'armée, pour assurer la conservation des flacons à de très basses températures.



Economie



La Réunion a été dotée de près de 740.000 euros de dotation dans le cadre du fonds ministériel de prévention de la délinquance, rapporte le Quotidien. Ce fonds permet de mener des actions contre la délinquance et de lutter contre la radicalisation.

Société

La justice recherche des familles d'accueil pour les mineurs ayant commis des infractions, afin de les aider à se réinsérer, apprend-on dans le Quotidien.



Johnny Payet, le maire de la Plaine-des-Palmistes, a pris les rênes de l'OTI Est. La subvention de la CIREST baissera de 20% en 2021, tout en restant de loin la plus élevée de l'île, souligne le JIR. La Région suspend la continuité territorial dans le sens métropole/Réunion. La collectivité, qui se base sur une décision du tribunal administratif, appelle l'Etat à revenir dans le financement d'un dispositif dont le coût a flambé sur la mandature.





