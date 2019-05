Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 25 mai

Vos deux journaux de presse écrite consacre ce samedi leur Une à Miss Réunion.



"12 candidates pour un sacre", affiche le Quotidien, "12 prétendantes pour une couronne", titre le JIR, tandis que les visages ont été dévoilés hier.

Faits-divers

L'individu qui a tué son petit frère de 26 ans à coups de couteau à Bras Fusil a été mis en examen pour meurtre. Le quadragénaire, qui a exprimé des regrets devant le JLD, a été écroué.



"Le chef de la bac au faux PV risque désormais les assises", lit-on dans le JIR. "Les magistrats estiment qu'il ne sont pas compétents pour juger de faits qui relèvent de la cour d'assises pour la bonne et simple raison que le faux PV (...) a été commis dans le cadre de ses fonctions".

Société

"Le créole est-il vraiment menacé dans les écoles ?", questionne le Quotidien dans son dossier du jour. Alors qu'une pétition indique qu'un professeur a été sanctionné pour avoir créole, "la réalité serait tout autre dans cette affaire où l'idéologie semble avoir pris le pas sur la pédagogie", indique le journal.





Les deux journaux font le point sur les élections européennes, dont le scrutin se tient ce dimanche. "Les eurodéputés s'invitent à la fête des mères", titre le Quotidien ; "Un scrutin ultra-périphérique", affiche le JIR.

Social

Une centaine de jeunes Réunionnais se sont mobilisés à Saint-Gilles ce vendredi pour le climat, en écho à l'appel à la grève mondiale lancé par "Youth for climate". Ils réclament un changement de cap des gouvernements et des entreprises pour sauver la planète.



Depuis jeudi, les ouvriers travaillant sur les trois chantiers de digues de la Nouvelle route du littoral (NRL) sont en grève en raison des difficultés d'approvisionnement du chantier. Ils seront reçus ce lundi par des représentants de l'Etat, la Région et le groupement. La Réunion a connu saison des pluies la plus sèche depuis 48 ans, avec un bilan global des précipitations en déficit de 9 %. En termes de températures, des records qui tenaient depuis 52 ans sont tombés.





