Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 25 janvier 2020

Le Quotidien fait la part belle à la communauté chinoise, qui célèbre son nouvel an. Les Chinois entrent en effet dans l'année du rat de métal. Le consul général chinois Chen Zhizong tient a souhaiter une bonne fête du printemps à tous les Réunionnais, malgré le virus qui sévit dans son pays.



La Clinique Les Orchidées a déclaré avoir soigné des cas urgents lorsque le JIR avait dénoncé il y a un mois une pratique chirurgicale illégale. Alors que "la CGSS continue d'éplucher tous les dossiers de chirurgies digestives carcinologique, elle a déjà exigé un remboursement de l'ordre de 120 000 euros d'honoraires pour un peu moins de 40 opérations."

Fait-divers



La mère et son compagnon avaient été envoyés devant la cour pour coups mortels le 31 décembre dernier dans l'affaire de la petite Eliana. Alors que l'on savait que la petite fille de 2 ans n'était pas morte par accident, il vient d'être révélé que la fillette aurait été frappée pendant sa sieste et qu'elle en est morte.



Société



Le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, se dit satisfait de l'accord trouvé entre la Région Réunion et le groupement des entreprises ce mercredi au sujet de la NRL. Pour celui qui a joué un rôle de médiateur, "relancer le chantier de la NRL était une une urgence absolue".

Fait-divers



Les avocats aussi manifestent contre la réforme des retraites, "jugée désastreuse pour leur profession". Pour rappel, les avocats vont entamer leur 4e semaine de grève. "Les avocats du barreau de Saint-Denis ont de nouveau refusé de plaider hier".



Politique



Daniel Amouny a été élu par les membres du Mouvement participatif citoyen bénédictin (MPCB) qui veut "rompre avec les politiciens traditionnels". Il est le 14e candidat pour la commune de Saint-Benoît. "Nous proposons un pacte écologique, solidaire et citoyen", précise le candidat dans les colonnes du JIR.







