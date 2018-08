Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 25 août 2018

En Une du Quotidien ce samedi, le divorce entre le comité régional de la ligue contre le cancer du sein et Run Odyssea. Ces derniers se retrouvaient depuis plusieurs années autour de la célèbre course rose pour lutter contre le cancer du sein. Mais pour l'heure, les représentants de chaque partie se sont répondus mais la question aujourd'hui est "qu'en pense-t-on au niveau national?". Cette divergence pourrait à terme avoir des conséquences sur la vie des malades.



Ce samedi soir aura lieu l'élection de Miss Réunion 2018 au Théatre de Champ-Fleuri. Les douze prétendantes au titre défileront notamment devant Miss France 2018. La nouvelle Miss Réunion récupèrera la couronne de la tête de la Miss Réunion 2017 Audrey Chane Pao Kane. En attendant l'événement de ce soir, le JIR nous propose un retour sur les élections de Miss depuis ses débuts, dans les années 50.

Environnement



Le Département souhaite, d'ici la fin de l'année, faire voir le jour à son projet de la Route des Hauts de l'Est. Une concertation publique aura lieu du 12 septembre au 10 octobre dans les six communes concernées. Le projet avait été lancé depuis 2007, puis avait été laissé de côté. Il a été remis sur le tapis en 2016. Si elle est construite, cette route ressemblera à un axe routier à mi-pente, que le Département définit comme "le tracé le plus consensuel".



Société



Le Rassemblement, l'opposition à La Région, a fait sa rentrée et a notamment abordé le thème de la rentrée scolaire. "Cette rentrée montre la vision court-termiste de la majorité. La Région ne construit pas l'avenir", a déclaré la responsable du Rassemblement. Ils abordent notamment le manque d'assistants en langue, les lycées professionnels surchargés ou encore l'insuffisance de filières sanitaire et sociale.

Ecologie



"Pour la deuxième année consécutive la part des énergies renouvelables est en régression dans notre mix énergétique", souligne le JIR. La raison? Les mauvaises conditions météorologiques. Manque de pluie et de soleil, c'est toute l'énergie de La Réunion qui en paye les conséquences. Cette baisse serait également due à des travaux de maintenance sur les installations du parc éolien.



Société



L'Hermitage se fait entendre. Avec la disparition progressive du lagon, la mairie de Saint-Paul a imaginé "une plage de l'Hermitage du futur", où "5.000 plants seront mis en terre d'ici 2021 et les parkings actuels vont être supprimés", précise le JIR. Les voitures seront également bannies.





