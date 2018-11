Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 24 novembre

"Je veux voir et écouter" a déclaré Annick Girardin, dans une interview exclusive au Quotidien. La Ministre des Outre-mer a annoncé sa venue sur l'île, un mois tout juste après sa dernière visite. Elle viendra une fois que le projet de loi et de finances, programmé pour lundi, sera voté. Elle affirme que dès son arrivée, elle écoutera tous les Réunionnais qui souhaitent échanger. Annick Girardin a notamment déclaré que "nous allons réduire le coût du travail pour que l'embauche privée et pérenne soit possible".



Aujourd'hui samedi vient sonner le huitième jour de mobilisation officielle, qui bloque la vie sociale et économique réunionnaise depuis plus d'une semaine. Au-delà de La Réunion, une "journée test" aura également lieu à Paris ce samedi.

Faits-divers



Après bientôt un demi-siècle passé en prison, Casanova Agamemnon a obtenu son premier accord pour une libération conditionnelle. Malgré cette décision favorable et cette bonne nouvelle pour la famille du détenu, le combat n'est malheureusement pas terminé car le Parquet a déjà fait appel.



A l'issue des violences urbaines, des feux et des pillages, "des peines de prison ferme sont une nouvelle fois tombées à l'issue des audiences de comparution immédiate", souligne le JIR et précise que "À Domenjod, le quartier arrivant est déjà saturé, alors qu’à Cayenne, la situation pourrait devenir autrement plus critique encore".

Gilets jaunes



"Le mouvement est loin de s'essouffler et semble même se structurer. Du coup, les barrages ne seront pas tous levés ce samedi. Tout comme le couvre-feu, prolongé jusqu'à dimanche matin", poursuit-il.



Après plusieurs jours de cacophonie, les gilets jaunes des quatre coins de l'île ont enfin trouvé des portes-parole ce vendredi, qui ont pu transmettre leur motion directement dans le bureau du Préfet de La Réunion.



Au-delà des personnes déjà mobilisées, les transporteurs rejoignent le mouvement. "14 organisations syndicales, dont les camionneurs de la FNTR, les ambulanciers et les autoécoles, apportent leur soutien aux gilets jaunes et se disent prêts à se mobiliser à leurs côtés", précise le JIR.



"Prix élevés, concurrence, carburant, emploi, écologie..." voilà les premières revendications des gilets jaunes qui commencent à se faire entendre. Zinfos 974 Lu 1099 fois





