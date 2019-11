Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 23 novembre

Le Quotidien invite les Réunionnais à se "tester". Une semaine de dépistage débute ce lundi, organisée par l'ARS OI, le comité régional de la lutte contre le VIH et quatre autres associations. Le but est de sensibiliser les jeunes aux maladies sexuellement transmissibles. Car "il ne faut pas avoir peur du dépistage", selon le journal.

Fait-divers



Un quinquagénaire comparaissait ce vendredi pour des viols commis sur ses nièces, âgées entre 4 et 13 ans au moment des faits. Alors que les 8 jeunes filles devenues jeunes femmes ont dévoilé des témoignages sanglants, le Saint-Pierrois de 52 ans réfute en bloc toutes ces accusations.



Politique



L'association des maires de La Réunion s'est déplacée à Paris, Porte de Versailles, pour le Congrès des maires. Son président, Stéphane Fouassin, y est intervenu. Il a notamment abordé le thème des contrats aidés, des transferts de compétence ou encore l'octroi de mer et l'allocation d'accession à la propriété.



Economie



Le groupe maritime Bourbon, en liquidation judiciaire depuis le mois d'août, a déclaré cette semaine avoir reçu quatre propositions de reprise. Ces dernières seront étudiées le 10 décembre prochain par le tribunal de commerce de Marseille.







