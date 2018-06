Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 23 juin

Le Quotidien revient sur la disparition du gendarme à Mafate. Alors que le porté disparu Mathieu Caizergues a été déclaré décédé hier par la justice après plus d'un an de recherches, "la maman de Mathieu veut la vérité". Toute la famille du gendarme estime qu'ils sont "en droit de savoir" et "veulent un procès". Jean-Claude Pennino, le détecteur privé engagé par la mère, déclare "ne jamais avoir vu ça en 30 ans d'enquête". Pour lui, "la réponse appartient à ceux qui étaient présents au moment des faits". En effet, le jeune homme de 24 ans était accompagné de deux autres hommes.



Le JIR dédie sa Une quant à lui sur ces voyageurs Air Austal indemnisés. En effet, alors que la compagnie aérienne faisait la sourde d'oreille, les passagers, arrivés en retard sur un de ses vols, ont réussi à se faire indemniser. La compagnie leur avait tout d'abord proposé 50 euros d'avoir, puis n'a plus répondu au moindre courrier. "Ils ont décidé de saisir le tribunal d'instance de Saint-Denis, qui leur a accordé 900 euros en reprochant à la compagnie sa 'résistance abusive'", souligne le JIR. "La règle dit que quand un vol atteint sa destination finale avec plus de trois heures de retard, il y a droit à indemnisation avec un montant de 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins".

Faits-divers



Sur les six suspects déférés hier dans le cadre du trafic de stupéfiants au Chaudron, trois, considérés comme revendeurs, ont été directement placés en détention provisoire. Les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Wilson Titus, à la tête de ce trafic, avait été mis en examen il y a plusieurs semaines. Il dort en prison depuis le 16 avril dernier.



Société



Corail Hélicoptère souhaite agrandir sa piste. Mais la société n'aurait pas demandé de permis construire à l'Hermitage. La commune lui a donc envoyé la Deal. La société est également en pleine régularisation de ses installations. Une enquête publique a été ouverte, pour que Corail Hélicoptère devienne une "hélistation ministérielle". Malgré la fin de l'enquête ce 21 juin, nul ne connaît encore les résultats. Ce qui n'a pas empêché Corail Hélicoptère de débuter ses premiers travaux.

Politique



Sans aucun suspens réel, le conseil administratif de la Région a été adopté à la majorité ce vendredi. La veille, DIdier Robert rassurait les différents partisans sur le budget: "plus de 700 millions d'euros ont été engagés et dépensés l'année dernière, dont 271 millions pour le chantier NRL". Cependant l'opposition ne lui donne pas raison. Gilbert Annette rappelle que "quand la Région se félicite d'avoir 500 000 touristes, Maurice ou la Martinique en reçoivent le double". Et ce n'est pas le seul, Huguette Bello et Karine Nabénesa lui ont également reproché l'argent dépensé par la Région aux dépens des Réunionnais.



Société



Alors que de nombreux requins font leur apparition sur les cotes réunionnaises ces dernières semaines, il a été annoncé que les nouveaux filets ne seront installés qu'en juillet août 2019. Il faudra encore être patient pour ceux qui pensaient bientôt pouvoir faire de nouveau trempette à Boucan ou Roches Noires, dont les filets ont été détruits par des fortes houles il y a un peu plus d'un an. Après avoir longtemps laissé à l'abandon, ils ont été remplacé par d'autres. Le CRA a réalisé un rapport afin de déterminer les filets les plus résistants à installer. Mais ces derniers avaient tout de même laisser passer des requins. Cependant ces installations et désinstallations suscitent des coûts très importants pour Saint-Paul. Joseph Sinimalé confie qu'Il "faudra lancer un appel d'offres", pour voir ces filets en 2019. Charline Bakowski Lu 459 fois





