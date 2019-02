Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 23 février

Les Réunionnais payent 62% plus cher qu'en métropole: c'est ce qu'annonce le Quotidien en Une ce samedi. En effet, le septième qualité prix a été fixé ce vendredi. Le prix plafond des 109 produits a été fixé à 253 euros, autrement dit 12,2% de moins que l'année précédente. Cependant des enseignes ont dores et déjà prévu de se placer 5 euros en-dessous.



Le JIR, quant à lui, dédie sa Une à David Storm. Bien qu'il n'a jamais fait l'unanimité, le faux prophète a désormais Interdit d'animer des messes au Port. Elles devaient avoir lieu à a Halle, mais la ville a préféré de ne pas lui accorder les lieux. Le Port aurait pris sa décision après avoir reçu de nombreux courriers accusant avec violence le comportement de l'évangéliste.

Fait-divers



Un jeune avait agressé mardi un chauffeur de bus en plein service. Une nouvelle agression qui a suscité la colère et la revendication de tous les les conducteurs de bus. L'agresseur de 25 ans a finalement été condamné ce vendredi par le tribunal de Saint-Pierre a 10 mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt. A sa sortie, 5 mois viendront s'ajouter avec sursis et mise à l'épreuve.



Politique



Ce vendredi, la Région a revu ses orientations budgétaires pour l'année. Au centre des préoccupations: le fret et l'octroi de mer. Didier Robert a souhaité répondre aux revendications des gilets jaunes. Le Président de Région parle alors d'un subventionnement du fret pour certaines marchandises, ainsi que la remise à plat de l'octroi de mer. Cependant, le Rassemblement, mouvementé porté par Huguette Bello, s'oppose à ses propositions. Il faudra donc attendre le vote du budget officiel...

Economie



2018 n'a pas été une année morose pour l'artisanat, malgré le mouvement des gilets jaunes. C'est en effet ce qu'a déclaré la Capeb lors de son bilan de l'activité économique et de ses actions syndicales. Le chiffre d'affaires en légère hausse, cependant, son président, Cyrille Rickmounie, parle encore tout de même de délais de paiement, kbis et logements sociaux.



Santé



Le nouvel hôpital de l'Ouest sera officiellement en service le 7 mars prochain et viendra ainsi remplacer l'existant Gabriel Martin. Le papillon comme il est surnommé de par sa structure, ce nouvel établissement se veut plus grand et plus développé. Charline Bakowski Lu 380 fois





