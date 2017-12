Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 23 décembre

"La Réunion 2017 en images", titre ce samedi Le Quotidien, qui propose une rétrospective d'actualités.





"Le marché de Noël", affiche le JIR à propos des transferts de football, annonçant "8 pages spéciales transferts".

Faits-divers

Un militaire Réunionnais d'à peine 30 ans a été tué par un tir accidentel alors qu'il revenait d'une opération, en Guyane. Il était papa de deux fillettes, de 1 et 4 ans. Une cagnotte a été mise en place pour aider sa famille.





Les deux hommes suspectés d'une série de vols ont été placés ce vendredi en détention provisoire. Ils ont reconnu les faits pour lesquels ils ont été mis en examen, à savoir la tentative de vol dans le Gamm Vert de Saint-Paul et un vol dans une habitation, mais nient être impliqués dans les braquages du Super-U de St-Paul ou de la station Total de la route des Tamarins.



Société

Politique

Emmanuel Séraphin et Charles Moyac, conseillers municipaux d'opposition à Saint-Paul, ont donné ce vendredi une conférence de presse pour pointer de "graves dysfonctionnement" dans la gestion de la commune. La saisie du tribunal administratif est envisagée.





D'ici le mois de juillet prochain, la commune de La Possession aura perdu 113 contrats aidés. Dans l'incapacité de les remplacer d'un point de vue financier, la commune ne pourra plus affecter une Atsem par classe de maternelle.





