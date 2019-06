Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 22 juin 2019

Le Quotidien déclare que "l'île est au diapason", à l'occasion de la fête de la musique, qui s'est déroulé ce vendredi soir. Aux groupes amateurs, aux chanteurs plus connus, l'ambiance était au rendez-vous aux quatre coins de La Réunion. Seul, à Saint-Pierre, les Réunionnais étaient moins nombreux dans les rues.



"Déficit record, endettement dépassant le seuil d’alerte, retard colossal dans le versement des cotisations sociales, manque de fiabilité des comptes publics", Saint-Benoît est dans une situation financière catastrophique. C'est en tout cas ce que souligne le JIR ce samedi en Une de son journal. C'est aussi ce que révèle un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC), qui sera étudié mardi lors du conseil municipal.

Economie



Le coup d'envoi officiel de la campagne sucrière est fixé au 1er juillet, alors qu'elle devait débuter le 27 juin. Un délai au cours duquel les planteurs espèrent obtenir cette aide compensatoire de 28 millions d'euros.



Société



L'Assemblée Plénière de la Région Réunion a eu lieu ce vendredi. Majorité et opposants ont ainsi débattu sur le bilan d'activité 2018. Mais ils n'ont pas réussi à trancher à savoir si les dépenses sont favorables au développement de l'île, ou au contraire, entraînement un surendettement.

Politique



Le maire de Saint-Denis a tenu à répondre point par point au rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC), or Gilbert Annette ne répond pas à toutes les critiques. Des problèmes sur la gestion de la ville avaient notamment été signalés, comme le recrutement et la gestion du personnel, qu'il qualifie de "caricatures".



Culture



Catherine Deneuve est actuellement à La Réunion, pour tourner son film "Terrible Jungle". Après Sainte-Marie et Saint-Benoît, l'équipe de tournage s'est rendu à la Plaine des Sables. Les touristes et les Réunionnais chanceux, en visite au volcan ce vendredi, ont peut-être eu l'opportunité d'apercevoir cette actrice de renom. Zinfos 974 Lu 200 fois





