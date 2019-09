Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 21 septembre 2019

À la une du JIR ce samedi, retour sur la cessation de paiement de la compagnie XL Airways, qui laisse "passagers et clients abandonnés". En grandes difficultés financières, la direction d'XL Airways a demandé ce vendredi au tribunal de commerce de Bobigny son placement en redressement judiciaire. "Au bord de la faillite, la compagnie aérienne qui dessert La Réunion depuis 2012 pourrait laisser des milliers de passagers sur le carreau", écrit le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur la visite d'Annick Girardin dans l'île. "La ministre a poursuivi hier sa balade réunionnaise, histoire de préparer au plus près le terrain au président Macron, attendu dans l'île le mois prochain", rapporte le média.



FAITS-DIVERS



Un homme âgé de 32 ans a été condamné hier par le tribunal correctionnel de St-Denis à cinq mois de prison ferme pour des violences commises avec un fouet contre un individu qu'il croyait être un ancien camarade de détention. Les faits se sont déroulés devant une boutique de fruits et légumes de St-André, selon les informations du JIR.



Le conflit entre deux pizzaiolos de Bérive se termine au tribunal. Jeudi après-midi, l'un d'eux a craqué. Accompagnés de ses fils, un homme d'une quarantaine d'années est allé voir son concurrent. Ce dernier a été passé à tabac et a écopé de 12 jours d'ITT indique le JIR. Le trio, placé en garde à vue, sera convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.

SOCIÉTÉ



Gérald Maillot, président de la Cinor, a posé ce vendredi en compagnie de Gilbert Annette et de Didier Robert la première pierre du téléphérique reliant les quartiers du Chaudron à Bois-de-Nèfles, en passant par Moufia. Pas peu fier de cette infrastructure, Gérald Maillot voit déjà plus loin. "C’est une véritable révolution en matière de déplacement urbain", annonce-t-il à proximité du Lycée Nord où sortira de terre la station de téléphérique de Bancoul. La livraison de ce premier téléphérique urbain de l’outre-mer français d'un coût de 58 millions d’euros est ainsi envisagée à la rentrée 2021.



"Et un et deux et trois degrés ! C'est un crime conte l'humanité", ou encore "on est chaud chaud, plus chaud que le climat !", ont pu entendre les passants ce vendredi après-midi dans les rues de Saint-Denis. Environ 150 lycéens ont crié ces slogans, pour exprimer leur mécontentement face à l'inaction des pays contre le réchauffement climatique.



