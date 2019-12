Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 21 décembre 2019

"N'oublions pas" déclare le Quotidien en Une ce samedi. En effet, La Réunion n'oublie pas qu'il y a 171 ans l'esclavage était aboli. Pour l'occasion, de nombreuses festivités ont eu lieu aux quatre coins de l'île. Jeunes et moins jeunes étaient dans les rues ce "20 désamb" pour rendre hommage aux esclaves, aux marrons et aux ancêtres.



La police municipale saint-louisienne est en guerre, selon le JIR. Les agents se sont scindés en deux clans et continuent de s'opposer depuis plusieurs mois. La tension serait tellement palpable que "le repas de fin d'année au restaurant a dégénéré faisant un blessé grave".

Société



115 femmes ont reçu un zarlor. Après avoir rendu hommage à des 74 moringueurs en 2017, c'est la première fois que l'association de Jean-Claude Calimoutou met à l'honneur des femmes. Ces femmes ont plus de 60 ans ont été félicitées pour avoir coupé la canne dans les champs de Sainte-Suzanne.



Economie



La grève se poursuit à la Sodiparc-Citalis. En ce 20 décembre, les grévistes se sont invités à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ils ont pu rencontrer le PDG de la Sodiparc, mais dont l'entretien n'a pas été concluant. Ils ont cependant obtenu un rendez-vous avec Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, ce lundi.

Politique



Josette Vée a officialisé sa candidature aux municipales de 2020 à Saint-André. Elle affirme que ce n'est pas un coup de tête pour embêter l'actuel maire Jean-Paul Virapoullé, avec qui elle est en froid. Elle a en effet quitté sa majorité il y a quelques mois. "Elle veut du changement. Je veux incarner ce changement, je prends mes responsabilités", a-t-elle notamment déclaré.



Economie



La Réunion en lèr du côté de la consommation et de la grande distribution. Deux rhums arrangés réunionnais ont été sacrés "saveurs de l'année 2020". "Il s'agit du rhum Métiss ananas victoria et fruit de la passion produit par Réuni rhum et de l'Arrangé Isautier saveur goyave-rooibos", précise le JIR. Zinfos 974 Lu 136 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 décembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 décembre