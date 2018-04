Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 21 avril 2018

La presse locale fait la Une ce matin sur les évènements qui ont rythmé le tribunal de Champ Fleuri ce vendredi. Le Quotidien revient sur cet immense trafic de drogue. Suite aux perquisitions de la police ces derniers jours, cinq des huit suspects ont été arrêtés. "Titus et ses lieutenant partent en prison" nous dévoile le Quotidien. Bien qu'il ait déclaré "ne pas être fautif", Wilson Titus, à la tête de ce trafic en bande organisée de nombreux stupéfiants qui naviguait entre La Réunion et la métropole avec la complicité de Chronopost, a été écroué. Deux de ses complices, Ludovic Robert, Yohan Isana, ont été placés dans des prisons différentes. Les compagnes de Titus et de Yohan ont également été placés en détention provisoire.



Le JIR quant à lui point du doigt la terrible bagarre qui a lieu au tribunal pendant cette journée de déferrements: "castagne dans le prétoire". Les suspects accusés de vol de bouteilles d'alcool dans plusieurs Leader Price sont passés en comparution immédiate. Alors que les quatre Portais venaient d'être jugés coupables, "une dizaine de jeunes s'en sont violemment pris aux policiers". Parti d'une simple rigolade, les violences se sont finalement multipliées et trois policiers ont été blessés. Deux autres individus ont été placés en garde en vue. "L'Unité SGP Police FO demande aussi à ce que soient appliquées les peines maximales prévues par le code pénal envers les auteurs de ces violences."

Société



Le Quotidien dédie un dossier à la future usine de traitements des déchets à Sainte-Suzanne lancée il y a plus d'un an et demi par Inovest et Sydne, regroupant la CINOR et le CIREST. Cependant, alors qu'elle devrait être livrée fin 2019, les questionnements à son sujet vont bon train. "Personne ne sait comment où et comment seront brûlées les 70 000 tonnes de combustibles qui seront fabriqués à partir des déchets, ni où seront enfuis les 28% de déchets ultimes non-valorisés".



Economie



C'est "un groupe malgache qui rachète les murs du Saint-Denis". Le célèbre hôtel le Saint-Denis a dû être récemment fermé pour liquidation judiciaire du groupe Apavou. Déjà propriétaire de trois établissements, le groupe Enac souhaite lancé un groupe hôtelier d'affaires. 8 millions d'euros ont été dépensés, et le directeur envisage également un budget de 4,5 millions d'euros de travaux.

Politique



Thierry Robert est une nouvelle fois condamné. L'ancien maire de Saint-Leu et député de la 7e circonscription aurait "payer sa condamnation pour diffamation sur 8 ans par versements mensuels de 100 euros", nous révèle le JIR. Il avait notamment accusé publiquement Didier Robert, le président de Région, afin d'être mieux côté auprès des électeurs. Après avoir été condamné le 16 juin 2016 à 1 500 euros d'amende avec sursis et 6 000 euros pour les frais de procédure, Thierry Robert a récemment joué les victimes. Il a déclaré être dans l'impossibilité de régler la somme dans sa totalité. Mais dans un autre temps, il n'hésite à afficher son opinion sur Facebook: "Libérons-nous du colonialisme moderne! Il gangrène ici notre démocratie française, par des abus de pouvoir et des passe-droits!"



Société



Si vous avez aperçu des gros ballons blancs dans les airs, vous ne rêviez pas! Il s'agit d'une nouveauté de Météo France. Ils seront lancés tous les jours à 15 heures dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis. "Le dispositif fonctionne à l'aide d'un robot-sonde installé sur le toit du centre météorologique". Le système, installé par la société française Meteomodem à la station de Sainte-Clotilde, a couté près de 400 000 euros. Les ballons sont envoyés au-delà de la stratosphère et leurs données alimenteront les calculs et modèles de prévisions numériques, comme l'a souligné Jacques Ecormier. "Reste à voir si les prévisions météorologiques seront plus précises à l'avenir pour notre île et la région océan Indien." Charline Bakowski Lu 1096 fois





