Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 20 octobre 2018

"Fous alliés", voilà comment qualifie le Quotidien ces centaines voire milliers de coureurs qui sont sur les sentiers. Près de 3 000 personnes se sont inscrites à la Diagonale des Fous. Elles ont pris le départ jeudi soir à 22h et auront jusqu'à 16h dimanche pour terminer cette course folle.



François D'Haene et Benoît Girondel sont les deux coureurs qui ont remporté la Diagonale des fous. Ils ont franchi ensemble la ligne d'arrivée hier soir à 21h18. François D'Haene est désormais "quadruple vainqueur et Benoît Girondel double lauréat", souligne le JIR en Une ce samedi. Le troisième les a rejoints 1h30 après.

Bientôt un vaccin contre la dengue? Le laboratoire Sanofi a annoncé une future commercialisation d'un vaccin contre la dengue. Ce dernier aurait obtenu l'aval de l'Agence Européenne du Médicament. Ce vaccin, qui s'appellerait Dengvaxia, serait destiné aux personnes âgées entre 9 et 45 ans et ayant déjà été infectées par la dengue. Il pourrait être commercialisé dès décembre 2018 à La Réunion.



Bien qu'elle n'aura pas battu le record de 287 baleines identifiées en 2017, la saison 2018 aura été bien plus longue. Les baleines auront pu être observées pendant plus longtemps, et ce, depuis le mois de juin... Pour le plus grand plaisir des photographes et autres amateurs. Il faudra attendre la fin du mois de novembre pour connaître les chiffres exactes pour cette année.

Alors qu'ils menaçaient de faire grève par manque de sous-effectifs, les pompiers de la caserne de Saint-Denis "ont obtenu hier des propositions de réorganisation jugées satisfaisantes", comme le souligne le JIR. C'est le colonel Hervé Berthouin, directeur du SDIS, qui leur a annoncé hier "des solutions pour rééquilibrer les effectifs".



Le ticket de cinéma bientôt à 10 euros? C'est en tout cas ce qui pourrait nous attendre depuis que "la Taxe Supplémentaire Additionnelle (TSA) est entrée en vigueur dans les DOM", explique le JIR. Mais le syndicat des exploitants cinématographiques outre-mer compte bien ne pas se laisser faire et va tenter de faire barrage sur la base du droit européen.





