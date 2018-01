Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 20 janvier

"Le Sud après l'apocalyspe", titre le JIR ce samedi. "Pendant que le Sud travaille à réparer ce qui peut l'être, le préfet et les collectivités font le forcing pour déclencher les dispositifs permettant les indemnisations pour les particuliers, les agriculteurs, les planteurs…", indique le journal qui consacre 12 pages à Berguitta.





"Le Sud panse ses plaies", affiche de son côté le Quotidien, qui pointe des routes dévastés et évoque le dispositif d'aide déclenché par le Département. A retrouver également, une interview du préfet, pour qui "des choses sont à améliorer".

Faits-divers

Alors qu'un couple a indiqué avoir vu une personne être emportée dans les eaux à l'Etang-Salé mais qu'aucune disparition n'a été signalée, la gendarmerie à lancé un appel. Envisageant que la personne emportée ait pu s'extraie seule de l'eau, ils demandent à celle-ci de se signaler, le cas échéant.





Jonas Clément Iganache, un Dionysien de 51 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 13 janvier dernier. Un appel à témoins a été lancé pour cet homme de type cafre, de taille moyenne, de forte corpulence, aux cheveux noirs courts et crépus avec une légère calvitie. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 02 62 90 74 74 ou le 02 62 90 74 18.





Société

"Saint-Benoît : la cuisine centrale va devoir être nettoyée au Karcher", affiche le JIR ; "La cuisine en sale état", titre le Quotidien. Le Régal des Iles, estimant que la cuisine est dans un état d’insalubrité rendant impossible son fonctionnement en l’état, affirme que tout sera nettoyé d’ici mercredi et que la rentrée sera assurée.

Culture

"Du dancehall à la danse contemporaine", écrit le Quotidien à propos d'un spectacle de quartier de six filles de Say Piscine, au Port. Les danseuses préparent une reprise de Tir pa Kart' de la compagnie Soul City.





