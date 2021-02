Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 20 février 2021

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 20 Février 2021 à 07:00 | Lu 278 fois

A la une de vos journaux ce samedi, retour sur la prise de parole de Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de Santé de La Réunion. Alors que le nombre de cas de Covid ne cesse d’augmenter dans l’île, elle évoque l'arrivée de nouvelles doses de vaccins, mais aussi la pression hospitalière alors que les évacuations sanitaires depuis Mayotte continuent d'arriver.

FAITS-DIVERS



Le Journal de l'Île fait le point sur les saisies pénales à La Réunion en 2020 : 4,3 millions d'euros récoltés directement sur les comptes en banque de personnes condamnées ou via des saisies de véhicules ou de divers biens. Le JIR précise que ces opérations visent notamment à éviter de voir disparaître l'argent sale. Aussi, la confiscation des voitures ou motos est très contestée car les avocats déplorent une sanction avant condamnation.



Suite à la découverte macabre de la semaine dernière au Gol, les gendarmes ont lancé une enquête pour meurtre et 3 hommes ont été entendus. Cette semaine, Le Quotidien de La Réunion, évoque le suicide du frère de la victime, une mère de famille de 28 ans. L'homme de 30 ans a été retrouvé mort chez lui.







SOCIÉTÉ



Les pompiers de Cilaos ont déposé un préavis de grève mardi, nous apprend le JIR. Mais ils ont repoussé leur mouvement de contestation dans l'attente de la décision de la direction sur leur revendication : un nombre normal de personnes de garde la nuit.



Le Quotidien revient sur l'organisation de la Foire de Bras-Panon sans festivités à cause de la propagation du Coronavirus à La Réunion. L'édition 2021 qui se déroulera du 9 au 16 mai sera dédiée aux agriculteurs et aux professionnels. Seulement deux marchés des producteurs accueilleront le public les dimanches.