Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 2 novembre

Le Quotidien fait la part belle à Muriel Robin, en visite sur notre île. Pour sa première fois à La Réunion, l'humoriste partagera ses plus célèbres répliques avec ses fans réunionnais, en revisitant grand nombre de ses sketchs cultes. Mais elle compte également surprendre, en laissant une grande place à l'improvisation.



Le JIR, quant à lui, revient sur les nouvelles mesures mises en place pour les futurs chômeurs. En résumé: "il faut travailler plus longtemps pour avoir droit à des indemnités", "or à La Réunion, travailler tout court est déjà une galère sans nom", précise le journal...

Société



Un arrêté préfectoral a été signé ce vendredi concernant le nombre de sièges et leur répartition entre les communautés d'agglomération. Le Préfet de La Réunion a donc dû trancher pour les 5 établissements publics de coopération, autrement dit la Cirest, la Cinor, le CA Sud, le TCO et la Civis.



Agriculture



La fête du curcuma aura lieu du 8 au 11 novembre prochain. Comme chaque année, la Plaine-des-Grègues met en lèr La Réunion, en célébrant le safran peï. Le curcuma est bien connu pour ses nombreuses vertus. En cuisine, il saura mettre de la couleur à vos plats avec sa magnifique teinte orange.

Fait-divers



Alors que l'an passé, la fête d'Halloween avait tourné au cauchemar, suivie du mouvement des gilets jaunes, cette année les dégâts ont été moindres. Douze personnes ont tout de même été interpellées, malgré les recommandations et interdictions fixées par le Préfet de La Réunion.



Société



Les Réunionnais sont très attachés au fait de fleurir les cimetières en cette période de Toussaint. C'est pourquoi certains producteurs peï ont proposé en ce 1er novembre des bouquets à un euro, pour que les Réunionnais puissent fleurir les tombes de leurs défunts, malgré la crise.







