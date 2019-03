[REVUE DE PRESSE] Samedi 2 mars

Fait-divers



Un jeune homme, tout juste majeur, a planté un couteau dans le cou d'un autre homme... pour une histoire de grillades. La scène s'est déroulée au sein de la ZAC Fayard à Saint-André le 24 février dernier. Le jeune de 18 ans a été condamnée à une peine de deux années, avec une année de sursis et mise à l'épreuve.



Société



La Région a commandé deux audits sur deux directions: celle de la formation professionnelle et d'apprentissage et celle des bâtiments et architecture. Cette demande très rare en cours de mandat comme ici, elle permettra de se pencher sur les dysfonctionnements et les irrégularités au sein du service chargé de la construction des lycées, musées ou encore des centres de formation.