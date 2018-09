Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 1er septembre 2018

"Le web, la nouvelle fracture sociale", c'est ce que souligne le Quotidien. Caf, Sécurité Sociale, Pôle Emploi, Impôts... En effet, de plus en plus de démarches se font directement sur internet. Mais alors que ces démarches en ligne s'amplifient, de nombreuses personnes ignorent encore leur fonctionnement. Ces personnes sautent ainsi sur l'occasion de la moindre permanence pour obtenir des réponses de vive voix, ce qui engendre également des établissements publics surchargés.



"Thierry et Pierrick, c'est kif kif bourricot", souligne le JIR. Ne pouvant se présenter lui-même aux élections législatives de la 7e circonscription, Thierry Robert met tout son espoir sur son frère Pierrick. En effet, son frère Pierrick Robert, accompagné de Marie Rose Won Fah Hin, fait partie de la liste des 13 candidats de la liste pour cette élection. Pierrick se dit persuadé "qu'ils seront élus dès le 23 septembre".

Environnement



La gestion des déchets à La Réunion est tiraillée entre d'un côté le maire du Sud qui souhaite une nouvelle unité, et de l'autre, le président de Région qui veut désormais privilégier l'économie circulaire. Formel au plan régional de 2016, nous devrions connaître l'unité de valorisation énergétique qui récupérera le marché des déchets dans le Sud. Alors qu'elle devait être annoncée ce 31 août, cette attribution a été retirée de l'ordre du jour. Pendant ce temps, Michel Fontaine avance de son côté sur son projet et pense être capable de combler le budget nécessaire sans l'aide de la Région. Ils se rendront en métropole la semaine prochaine afin de connaître les recettes liées à la vente d'électricité à EDF.



Société



Le collectif opposé à la construction de la Route des Géraniums RN3 a confirmé qu'il serait mobilisé ce lundi matin devant l'hôtel de Région. Ils souhaitent obtenir l'abandon du projet par la commission permanente. Le membres du collectif auraient également trouver une solution pour palier les embouteillages entre Saint-Pierre et Le Tampon.

Economie



Alors que la tempête tropicale a fait ses ravages il y a plus de quatre mois, certains en paient encore les conséquences. Les pêcheurs de Sainte-Rose n'ont pas pu retourner à la mer depuis. "Le Comité des pêches a débloqué un fonds de solidarité exceptionnel, dans l’attente d’une possible aide de la Région", précise le JIR. Censés être aidés, ces pêcheurs n'ont pour l'heure aucun retour.



Société



Cette année, les agriculteurs réunionnais vivent la pire campagne sucrière depuis 50 ans. "La campagne 2018 restera comme une année noire sur Bois-Rouge, marquée par des pannes à répétition et un tonnage historiquement bas", précise le JIR. Une perte de plus de 100 000 tonnes par rapport à la dernière pire campagne, qui aura très certainement des répercussions sur l'année 2019. "Les planteurs ont déjà rencontré l’État et bientôt les banques etla Sécurité sociale pour demander des reports de charges et des étalements de remboursements." N.P Lu 394 fois





