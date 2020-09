Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 19 septembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 06:13 | Lu 323 fois

A la une du Quotidien ce samedi, retour sur le début des travaux sur l'échangeur de Saint-Denis, débutés ce vendredi. Ce week-end-end, près de 1400 m3 de béton vont être coulés pour la réalisation de cet ouvrage d'art qui reliera la NRL au Boulevard Sud. En raison de ces travaux, la circulation est interdite depuis hier soir 20h jusqu'à dimanche 11h sous le pont de la sortie nord du futur axe ("Quel chantier !").





De son côté, le Journal de l'île fait un focus sur les personnels hospitaliers. Alors que les cas de personnes positives à la covid ne cesse d'augmenter, "les héros remontent au front" titre le média, et sont déjà "en ordre de marche" pour faire face au prochain pic épidémique.

FAITS-DIVERS



Pour des faits de violences commis le 13 septembre dernier dans le quartier de Prima à Saint-Denis, une mère et son fils ainsi que son neveu comparaissaient étaient jugés ce vendredi en comparution immédiate. Une mère de famille, secrétaire de l’association le Foyer des jeunes de Joinville, à Saint-Denis, a été jugée ce vendredi pour le vol de plus de 36.000 euros entre 2014 et 2015 . Les anomalies dans la comptabilité ont été remarquées à partir du moment où la prévenue a changé de poste, passant d’aide-comptable à secrétaire. C’est aussi elle qui détenait les clés du coffre. Pour ces faits, elle a écopé de 10 mois de prison avec sursis et de 5000 euros d'amende, en plus de rembourser à l'association la totalité de la somme dérobée.Deux hommes ont été condamnés ce vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à des peines de de quatre ans de prison (dont deux de sursis) et de quatre ans (dont trois avec sursis) pour violences aggravées. Les faits datent de 2018, alors qu’ils sortaient d’une boîte de nuit à Saint-Gilles. L'un d'eux, soutenu par son camarade, sort un coupe-coupe et assène plusieurs coups à la victime, déjà allongée par terre. La scène prend fin lorsque tous voient la main de la victime qui ne tient qu’à trois tendons Pour des faits de violences commis le 13 septembre dernier dans le quartier de Prima à Saint-Denis, une mère et son fils ainsi que son neveu comparaissaient étaient jugés ce vendredi en comparution immédiate. Il aura fallu l'intervention de très nombreux policiers et l'utilisation de gaz lacrymogène pour ramener le calme dans le quartier . "Ce qui est marquant dans cette affaire, c'est surtout la force qui a été déployée pour ramener le calme" s'agace la présidente. La mère est suspectée d'avoir blessé un homme au dos, son fils a blessé le neveu de la première victime au bras avec un manche de pelle clouté, et enfin, le cousin a lancé des pierres et des canettes sur la police. Pour ces faits, la mère a été relaxée, son fils a écopé de 6 mois de prison ferme et le cousin lui, 3 mois avec sursis.

SOCIÉTÉ



Les travaux sur le chantier MT7 (dit "échangeur de Saint-Denis") eux, se poursuivent. Ce weekend près de 1400 m3 de béton vont être coulés pour la réalisation de cet échangeur de 112,5 m de long et 12,5 m de largeur et reliera la NRL au Boulevard Sud. La livraison de l'ouvrage d'art, d'un coût de 10,5 millions d'euros pour la Région Réunion, est prévue pour mars 2021.



95 nouveaux de covid-19 ont été recensés ce vendredi à La Réunion indiquent la préfecture et l'ARS. Après une montée significative du nombre de cas, on constate depuis ces trois dernières semaines une stabilisation du nombre de cas confirmés et en conséquence la formation d’un effet de "plateau" de la courbe épidémique. Cette phase de stabilisation ou de stagnation doit être interprétée avec prudence car l’épidémie reste active. On note en corrélation avec l’effet de plateau une diminution du taux d’incidence à 68,5 pour 100 000 habitants, alors qu’il était précédemment de 75,8 pour 100 000 habitants sur l’ensemble de l’île.