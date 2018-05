Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 19 mai 2018

Le Quotidien met le doigt sur le futur complexe hôtelier 5 étoiles Le Superbe, qui devrait voir le jour à Saint-Philipp. Il dénonce "un projet en plein chaos". Alors que la première tranche devrait être livrée en juillet prochain, les travaux prennent un sérieux retard. Les ouvriers ont été obligés de faire un débrayage pour être pleinement payés. Après l'Etat et la Région qui ont gelé leur participation au projet suite l'ouverture d'une enquête, c'est le groupe Lux qui a annoncé mettre fin à ses engagements avec le promoteur.



"Avoir un chien, un chat ou tout autre animal de compagnie, c'est bien mignon…" A l'occasion du salon Zanimos, le JIR dénonce ces Français qui, bien qu'ils en soient les premiers propriétaires au monde, sous-estiment le coût de posséder un animal de compagnie. Au-delà de toute la responsabilité que cela engage, il faut également prendre en compte les frais de vétérinaire ou de nourriture. Tout dépend ensuite de l'animal de compagnie choisi: "un cochon d'Inde ne nécessitera qu'un petit budget (50 à 80 euros), un chat ou un chien de grande taille et, ou, de race, seront les plus onéreux (de 1 200 à 1 600 euros)", précise le canard.

Santé



Des groupes de parole a été mis en place sur l'Île pour les personnes victimes de violence. Au-delà des suivis individuels, des groupes de 6 à 10 personnes peuvent désormais se retrouver au sein de la cellule Pyschotrauma Noe. Psychiatre et pyschomotricien seront là pour aider ces personnes à se débarrasser du poids lourd de leur passé. Bien que le dispositif soit adapté, il a du mal à se mettre en place, notamment au niveau associatif, ils demandent ainsi des moyens supplémentaires.



Economie



Le prix de votre ticket de cinéma va encore augmenté? 15 euros la séance? C'est ce que veut éviter le syndicat des exploitants des cinémas d'outre-mer. Ils demandent au gouvernement d'annuler les nouvelles hausses de la TSA (Taxe Spéciale Additionnelle), prévues d'ici 2022. Pour commencer de préparer les Réunionnais, certains cinémas auraient cependant déjà commencé d'augmenter leur tarif. C'est le cas du Cinépalmes, qui a augmenté le prix de son billet d'un euro en janvier 2017.

Politique



Henri Chane-Tef, référent territorial de La République En Marche (LREM) a annoncé le départ de Brigitte Hoarau et Marc-André Hoarau. Suite à ça, deux nouvelles personnes ont été nommées: Sophia Ferrere, affectée à l'Ouest est en charge de la lutte contre le sexisme, et Sharif Bemat, affecté au Sud s'occupera lui de l'insertion et de l'éducation. "L'objectif des représentants : être présent sur un maximum de listes aux prochaines élections."



Société



Après l'indexation des primes, les congés des médecins seraient également bonifiés. C'est qu'a annoncé la Préfecture lors de la réunion avec les syndicats et les autorités de santé mardi: "les congés bonifiés des médecins pourraient également être rediscutés". Selon la Cour des comptes, ce surcoût s'élèverait à plus de 30 000 euros pour le CHU, avec plus d'une centaine de médecins concernés. "Tous les trois ans, les médecins ainsi que leur famille bénéficient de la prise en charge de billets d'avion et de la poursuite du versement d'une prime de vie chère de 40 % s'ils passent 5 semaines de congés en métropole. Contrairement aux personnels non-médicaux, les médecins ne touchent pas la surindexation de 13,5 %." Charline Bakowski Lu 465 fois





