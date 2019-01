Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 19 janvier 2019

Nouvel épisode au sein de la filière bovine, alors que l'Adefar clôturait les problèmes sanitaires. La Sica Revia aurait vendu de nombreuses bêtes malades, en toute connaissance de cause, à un éleveur. La coopérative a donc été condamnée à verser 161 000 euros à cet éleveur. Cette dernière a également fait appel.



Un incendie pas comme les autres c'est ce que sous-entend le JIR en Une ce samedi matin. La piste criminelle est vivement privilégiée, une enquête a été ouverte. Les flammes se sont déclenchées dans le Palais Rontaunay, rue Amiral Lacaze. Cette grande case créole devait prochainement héberger un futur hôtel 4 étoiles. L'incendie a également détérioré une quinzaine de véhicules stationnés à proximité. La dépendance où était installé le siège de l'association des maires n'a quant à elle pas été touchée.

Politique



Le maire de Saint-Pierre, MIchel Fontaine, a déposé plainte par deux reprises contre Imrhane Moullan de l'association Agir 974. Il estime avoir été victime d'injures publiques lors d'une conférence de presse le 11 janvier dernier menée par ce leader pour dire "non à l'incinérateur" devant s'implanter à Pierrefonds. Michel Fontaine aurait été qualifié de "dirigeant d'un organisme opaque, corrompu par le lobbying des multinationales". Le camp du maire soupçonne également que Imrhane Moullan serait une marionnette de Didier Robert.



Société



Bien que quatre navires soient arrivés sur notre île récemment, le gouvernement a déclaré avoir empêché de nombreux bateaux au Sri-Lanka à prendre le départ pour La Réunion. Une prochaine réunion est prévue le 25 janvier prochaine entre les autorités srilankaises et françaises.

Fait-divers



Un cambriolage vire au drame dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Benoît. Trois hommes se sont introduits dans une boutique familiale et ont pris en otage les occupant. Mère et fille ont ainsi été ligotées. Les trois agresseurs cambrioleurs sont toujours recherchés par la gendarmerie.



Météo



La première perturbation tropicale de la saison 2018-2019 s'approche de notre île. Le système se situe à 1990 km des côtes ouest de La Réunion et se déplace à une vitesse de 9 km/h vers le Nord/Est. Selon Météo France, pour l'heure, situé au coeur du canal du Mozambique, il ne devrait pas impacter l'île de La Réunion.





