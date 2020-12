Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 19 décembre

Le Journal de l'Île revient sur l'affaire d'escroquerie aux voitures de luxe en Une. Environ cinquante victimes sont à déplorer selon l'enquête des gendarmes.



Pour Le Quotidien de La Réunion, le vaccin anti-Covid est l'actualité du jour. On apprend en Une que les premières doses sont prévues début janvier pour notre île. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 06:48 | Lu 159 fois

Faits-Divers



De la prison avec sursis pour un couple qui gérait une pension marron. Ils étaient jugés pour arnaque et maltraitances, au-delà des 36.000 euros d'allocations indûment touchés, ils ont enfermé et insulté les personnes âgées dont ils devaient s'occuper. En plusieurs mois, les voisins n'ont vu aucun des patients à l'extérieur, relate Le Journal de l'Île.



Des adolescents de 13 ont aussi été mis en examen par le juge pour enfants. Ils avaient perpétré plusieurs cambriolages et avaient volé plusieurs milliers d'euros en cash, consoles, vélo, etc.., rapporte Le Journal de l'Île.



Le Défenseur des Droits demande au ministère de l'Intérieur d'annuler l'injonction d'expulsion signée par le Préfet à l'encontre d'un jeune comorien qui était sous contrôle judiciaire au moment des faits. Les principes de la présomption d'innocence n'ont pas été respecté déplore le Défenseur des Droits, selon Le Quotidien de La Réunion.

Société



Les professionnels de santé sont dans l'attente d'une formation pour l'administration du vaccin Covid, annonce Le Journal de l'Île. Les infirmiers et médecins seraient pour certains "hésitants" face à la vaccination.



Le Quotidien se penche sur la décision de la mairie de Saint-Denis d'augmenter son offre d'animations de fin d'année pour venir en aide aux commerçants.











Publicité Publicité