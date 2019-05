Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 18 mai 2019

"Acquitté", titre en Une le Quotidien. En effet, après trois jours d'audience et avoir été condamné à 15 ans de réclusion criminelle en première instance, Vincent Madouré a finalement été acquitté en appel. Manque de preuves, il est donc considéré comme "non coupable" du meurtre du marin anglais Carl Davies.



C'est "l'événement cinéma de l'année à La Réunion" déclare le JIR. En effet, le tournage de "Terrible Jungle" a débuté, dont l'actrice principale n'est autre que Catherine Deneuve. Cette dernière devrait arriver, quant à elle, au mois de juin sur l'île. Alors que l'intrigue se déroule principalement en Guyane, "les deux réalisateurs ont choisi La Réunion 'parce qu'ici il y a tout'". Pour le mettre en oeuvre, "il fallait trouver 250 personnes avec des profils particuliers", des figurants hommes de type "chinois" ou "indo-amazonien" sont encore recherchés.

Société



Comme pour marquer le coup du dernier jour de la remise version papier de la déclaration des impôts, la CGTR a fait un point sur les annonces d'Emmanuel Macron. Le syndicat est notamment revenu sur cette baisse des impôts sur le revenu, qui aura peu d'impact sur l'île:"à La Réunion, 77% des foyers fiscaux sont non imposables", déclare-t-il.



Sport



Alors qu'il arrivait à Rodrigues, Jean-Pierre Bade a été interpellé avec 21 comprimés de Lorazepram Mylan et donc accusé d'avoir transporté des médicaments psychotropes. Après avoir plaidé coupable et prouvé sa bonne foi avec une ordonnance, l'entraineur de football tamponnais devrait bel et bien être présent aux Jeux des Îles 2019 à Maurice, en tant que sélectionneur réunionnais. Il devra cependant s'acquitter d'une amende qui correspond environ à 600 euros.

Société



Direction la Foire de Bras-Panon, où treize éleveurs ont été récompensés ce vendredi, dans le cadre du concours d'élevage. "L'occasion pour le Département d'annoncer un redéploiement des fonds FERDER avec l'objectif de consommer à 100% l'enveloppe de 385 millions d'euros d'ici 2021", précise le JIR.



Santé



A l'occasion des Journées Européennes de l'obésité, l'équipe de l’Unité d’Obésité Infantile de l'hôpital d'enfants a organisé des animations au Jardin de l'Etat, à Saint-Denis. "Les chiffres se dégradent. De plus en plus d'enfants souffrent d'obésité", déclare le directeur de l'hôpital d'enfants, dans les colonnes du JIR. C'est pourquoi, cette après-midi de sensibilisation était notamment là pour informer les familles sur l'éducation thérapeutique des marmailles. Zinfos 974 Lu 276 fois





