Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 18 janvier

La JSSP à l'honneur ce samedi matin dans la presse locale. L'équipe Saint-Pierroise affrontera celle d'Epinal cette après-midi pour tenter de remporter ce match de 16e de finale de Coupe de France. Les joueurs réunionnais vont devoir puiser dans leurs ressources pour tenter un nouvel exploit ce samedi à 16 heures au stade athlétique spinalien. Ils seront soutenus et encouragés sur place mais également depuis La Réunion.

Fait-divers



Recherché depuis six mois pour des faits d'agressions sexuelles sur des couples sur le parking de M. Bricolage et Décathlon, le Saint-Pierrois a été mis sous les barreaux ce jeudi. Le jeune homme de 36 ans a été intercepté en flagrant délit. Il devra s'expliquer le 2 mars prochain, lors de son procès.



Société



Ce samedi soir se déroule la 4e nuit de la lecture. Pour l'occasion, près d'une quarantaine de manifestations auront lieu aux quatre coins de l'île, dans une douzaine de médiathèques et bibliothèques. Ces événements s'adressent aussi bien à la petite enfance, aux adolescents, qu'aux familles.

Economie



Vacant depuis six mois, l'ex Auchan de Saint-Pierre pourrait bien rouvrir ses portes dans les prochains mois avec une nouvelle enseigne. Le réseau Leclerc est en discussion pour reprendre l'ancien centre commercial des Casernes, fermé depuis juin 2019.



Société



Alors que la société entière doit se mettre, depuis le 1er janvier, au "zéro déchets" dans le cadre loi pour la protection de l'Environnement, avec notamment la fin des cotons tiges. Les compagnies aériennes doivent également supprimer certains plastiques à usage unique, à compter du mois de juillet de l'année prochaine. Mais Air Austral a décidé d'anticiper et de s'y mettre dés maintenant.







