Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 18 août

Les deux journaux font ce samedi leur Une sur la rentrée scolaire, de l'école au lycée.



"Leur nouveau monde", affiche le JIR ; "Une rentrée sans fausse note", titre le Quotidien.

Faits--divers

L'accident a eu des conséquences dramatiques. À Saint-Paul, une collision est survenue après qu'un conducteur a été ébloui par le soleil. Si les dommages n'ont été que matériels, une passagère a succombé à un arrêt cardiaque. Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer la sexagénaire.





Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois individus cagoulés ont tenté de voler le coffre-fort du Quick de Sainte-Marie, scellé au sol. S'il n'y sont pas parvenus et ont été mis en fuite par l'alarme, leur entrée par effraction a causé des dommages pour l'enseigne.



Société

La mairie de Saint-Paul, via sa SPL Tamarun, a fait construire une rondavelle sur la plage de La Saline sur la parcelle de l'école, apprend-on dans le JIR. "Elle tente aujourd'hui d'expulser les gérants qui ont investi 140 000 euros pour l'aménagement". L'accident a eu des conséquences dramatiques. À Saint-Paul, une collision est survenue après qu'un conducteur a été ébloui par le soleil. Si les dommages n'ont été que matériels, une passagère a succombé à un arrêt cardiaque. Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer la sexagénaire.Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois individus cagoulés ont tenté de voler le coffre-fort du Quick de Sainte-Marie, scellé au sol. S'il n'y sont pas parvenus et ont été mis en fuite par l'alarme, leur entrée par effraction a causé des dommages pour l'enseigne.La mairie de Saint-Paul, via sa SPL Tamarun, a fait construire une rondavelle sur la plage de La Saline sur la parcelle de l'école, apprend-on dans le JIR. "Elle tente aujourd'hui d'expulser les gérants qui ont investi 140 000 euros pour l'aménagement".



Economie

"Faute de trésorerie, le CHU échelonne le paiement de ses fournisseurs", lit-on dans le JIR. "Depuis le mois de juillet, le CHU connaît des difficultés importantes de trésorerie", indique le journal, précisant que le retour à la normale est prévu pour septembre.





Air Austral maintient sa ligne Réunion/Bangkok jusqu'en 2019. Elle aurait dû être confiée à Air Madagascar dès octobre, mais les plans ont été perturbés par des soucis logistiques précisés par le Quotidien. "À Saint-Gilles les Bains, les usagers du port veulent un autre gestionnaire", titre le Quotidien, "Alors que les usagers menacent d'empêcher les bateaux d'aller et venir, leur rencontre avec le sous-préfet les conforte dans leur volonté de ne plus voir la CCI aux commandes"."Faute de trésorerie, le CHU échelonne le paiement de ses fournisseurs", lit-on dans le JIR. "Depuis le mois de juillet, le CHU connaît des difficultés importantes de trésorerie", indique le journal, précisant que le retour à la normale est prévu pour septembre.Air Austral maintient sa ligne Réunion/Bangkok jusqu'en 2019. Elle aurait dû être confiée à Air Madagascar dès octobre, mais les plans ont été perturbés par des soucis logistiques précisés par le Quotidien. Zinfos974r Lu 207 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 août 2018 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 août 2018