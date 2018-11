Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 17 novembre 2018

À la une de la presse écrite locale aujourd'hui, retour sur cette journée de mobilisation du mouvement des gilets jaunes ce samedi. "Manifestations sportives et culturelles supprimées, commerces plus ou moins fermés, cours ajournés…la société se crispe en attendant de savoir de quoi sera faite la journée de protestation des "Gilets jaunes", écrit le JIR ("La Réunion en alerte jaune"). "La police craint que des dérapages aient lieu à cette occasion comme lors de la nuit d'Halloween au Chaudron" rapporte de son côté Le Quotidien ("La Réunion sous tension").





FAITS-DIVERS



Saisie record de cocaïne hier à Saint-Pierre. Les agents des douanes de La Réunion ont saisi pas moins de 2 kg de cocaïne pure destinée au marché réunionnais. Montant estimé de cette prise: environ 500 000 euros. Une personne a été déférée.



Rebondissement dans le meurtre de l'infirmière. Une deuxième personne a été placée en garde à vue hier soir. L'ami de Carole Revest qui avait été interpellé quelques heures après la découverte du corps a été remis en liberté. "Les investigations techniques et scientifiques des policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale et des agents du service de police technique du commissariat de Saint-Pierre ont permis de collecter plusieurs indices laissant supposer l'implication d'une personne extérieure à l'entourage de la victime dans la mort de cette dernière", explique le procureur de la République.

ÉCONOMIE



Arrivée dans l'île ce jeudi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé ce vendredi dans les colonnes du Journal de l'île que le quota de 11 000 contrats aidés PEC (Parcours emploi compétences) destiné à La Réunion serait bel et bien maintenu pour 2019.



SOCIÉTÉ



La prochaine saison cyclonique s'annonce proche de la normale sur l'ensemble du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Selon Météo-France, entre 8 et 11 systèmes sont attendus dans notre zone et près de la moitié d'entre eux pourrait atteindre le stade de cyclone tropical.





