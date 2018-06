Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 16 juin 2018

À la une du Journal de l'île ce samedi, retour sur le premier match de l'équipe de France cet après-midi à 14h face à l'Australie. "Rassurez-nous" titre le média à l'attention des Bleus à l'occasion de leur entrée dans le Mondial russe. "Remodelée, balbutiante et très jeune, l'équipe de France doit réussir son entrée dans le Mondial", écrit le JIR.



FAITS-DIVERS



"Prison ferme pour l'inventeur du zam'drive" (JIR) : Un père de famille, vivant à St-André, a écopé d'une peine d’un an de prison ferme pour vente de zamal. La technique du quinquagénaire était bien rodée nous explique le média: les acheteurs venaient récupérer leur marchandise directement sous sa fenêtre "à des horaires bien précis, parfois même sans descendre de leur véhicule". Lors de la perquisition du domicile, les policiers découvrent une soixantaine de rouleaux de zamal et plus de 3 000 euros liquide. En plus de sa condamnation, le prévenu a écopé d'une mise à l'épreuve et d'une obligation de soins pour son addiction au jeu.



L'ancien procureur de Saint-Denis, Philippe Muller, fera bien appel de sa condamnation le 5 juin dernier pour injures publiques par le tribunal correctionnel de Paris nous apprend Le Journal de l'île. Pour rappel, des mails visant à discréditer François Thévenot, représentant de l'Union syndicale des magistrats, avaient été envoyés en 2014 à près de 400 magistrats, en provenance de l'adresse mail du procureur Muller. Pour sa défense, ce dernier avait affirmé avoir été victime de piratage.



Ex-avocat à Mayotte, Jacques Tchibozo a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à cinq ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur plusieurs collaboratrices en 2013. Il s’agit plus qu’une main aux fesses : l’une d’entre elles l’accuse de lui avoir baissé la culotte, une autre d’avoir appuyé son sexe en érection contre son dos et lui avoir tenu les seins et la troisième d’avoir voulu l’embrasser en la serrant contre lui et d’avoir tenu des propos dégradants et intimidants. Des propos tels que : "Le viol n’existe pas, les femmes doivent se soumettre". Comme il se trouve actuellement en Afrique, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.

POLITIQUE



La première adjointe du Port, Paulette Adois-Lacpatia, s'est éteinte dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 60 ans. Militante politique active, la Portoise avait fait ses armes au Front de la Jeunesse autonomiste réunionnaise, au Parti communiste réunionnais ou encore à l'Union des femmes réunionnaises. L'inhumation de la conseillère départementale aura lieu ce samedi à 15h au cimetière paysager du Port.

ÉCONOMIE



Une convention, visant à renforcer le soutien aux PME-TPE, a été signée hier à la Région entre la Banque européenne d'investissement et la BFC-OI. Un partenariat, composé d'un instrument de dette et un instrument de Haut de Bilan, qui permettra d'injecter au cours des quatre prochaines années plus de 62 millions d'euros pour le financement de plus de 800 entreprises réunionnaises a annoncé le président de la collectivité, Didier Robert. NP Lu 358 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 juin [REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 juin