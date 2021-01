[REVUE DE PRESSE] Samedi 16 janvier 2021

Alors qu’il avait reculé pendant une décennie, le taux de pauvreté s’est stabilisé en 2018 à La Réunion . L’INSEE a publié ce vendredi les nouvelles données sur les niveaux de vie, le taux de pauvreté et les inégalités de revenus dans l'île. L’enquête révèle que 39% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté national. L’écart entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres est également plus élevé qu’en métropole.Après un démarrage timide dans l’Hexagone le 27 décembre dernier, la campagne de vaccination a démarré ce vendredi à La Réunion . Les 4700 doses de vaccin anti-Covid arrivées mercredi serviront dans un premier temps aux personnes âgées résidant dans les 25 EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), aux professionnels exerçant dans ces établissements et aux professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux présentant un risque accru de forme grave ou de co-morbidité. Une vaccination en deux injections pour le Pfizer/BioNTech dans un délai de trois semaines a préconisé au national l’Académie de médecine mais pouvant être différé jusqu’à six semaines a décidé le gouvernement en début de semaine. A compter du 19 janvier, des centres de vaccination vont ouvrir au sein des quatre CHU de l’île. Dans un second temps, la vaccination sera élargie aux personnes âgées de 65 à 74 ans puis ouverte à tous.Nouvel acte dans l'affaire qui oppose les proches de Joé Bédier aux Anges de la téléréalité suite à la rixe qui a éclaté dimanche après-midi à l'hôtel Mercure Creolia. Pour la première fois, Nehuda, l'une des trois personnes placées pendant 24 heures en garde à vue, prend la parole publiquement. Dans son témoignage, la jeune femme affirme que c'est le fils du maire qui serait à l'origine de l'agression