Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 16 décembre 2017

À la une du JIR ce samedi, retour sur cette affaire d’escroquerie mettant en cause les pompes funèbres Harmonie, basée dans l’Est, et qui n’a plus le droit d’exercer. Comme rapporté par le média, le couple d’entrepreneurs est accusé d’avoir produit de faux documents pour remporter le marché des prestations funéraires financées par le CCAS de Saint-Denis. Dans cette affaire, un cadre du CCAS a été entendu comme témoin.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une à Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017, qui espère décrocher ce soir la couronne de Miss France 2017, 10 ans après Valérie Bègue. Dans un long entretien accordé au journal, la Saint-Josephoise compte beaucoup sur le vote des Réunionnais : "je sais que je peux compter sur eux, sur leur soutien".

FAITS-DIVERS



"Des drones pour les policiers municipaux". Le Journal de l’île nous apprend que d’ici 2018, les policiers municipaux de Saint-André seront les premiers de l’île à être équipés de drones pour suivre les manifestations organisées par la commune mais également "lors d’opérations de secours ou lors de contrôles de sécurité routière". Le chef de la police municipale a par ailleurs indiqué que 10 000 euros on tété investis, autant pour l’achat des deux drones que pour la formation.



Un pompier a décidé de porter plainte contre le SDIS suite à un accident de plongée survenu en 2015 à Saint-Leu. Selon les informations du Quotidien, le pompier, qui a exercé au sein de la brigade nautique de Saint-Leu entre 2010 et 2015, a été victime le 28 juillet 2015 d’un accident de décompression et a failli en mourir. Il reproche au lieutenant responsable de ce stage de formation de ne pas "avoir pris la mesure de la gravité des faits", ne déclenchant pas "le protocole de soins adéquat", écrit Le Quotidien. Interrogé par le média, son avocat dénonce "l’omerta" qui règne au sein du SDIS. Un recours a été déposé par le pompier au tribunal administratif pour que soit reconnue la responsabilité du SDIS. Il a par ailleurs déposé plainte auprès du Procureur de la République de Saint-Pierre pour "non assistance à personne en danger" termine Le Quotidien.

SOCIÉTÉ



La baignade devrait de nouveau être autorisée aux Roches-Noires. Selon nos informations, il serait question que la plage des Roches Noires soit enfin ouverte le samedi 23 décembre. La plage de Boucan-Canot ne sera en revanche pas accessible aux baigneurs avant la fin du premier semestre 2018. Des filets expérimentaux sont testés depuis le début de cette semaine, afin de voir leur résistance à la houle.





