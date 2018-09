Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 15 septembre

"La TNT fait de la résistance" peut-on lire en première page du Quotidien de ce samedi matin. En effet, les Réunionnais qui regardaient jusqu'ici la télévision sans box, ne capteront plus aucune chaîne à partir du 25 septembre prochain. Ceci est dû à un changement des fréquences par voie herzienne. "Il a donc été décidé que la TNT libère une bande de fréquence (700MHz) pour la 4G."



Le parquet national financier dit non à la corruption. En effet "Eliane Houlette et le procureur général de la cour d'appel, Denis Chausserie-Laprée, entendent créer une synergie entre les parquets, les gendarmes et les policiers pour traquer avec efficacité et promptitude les élus ripoux", confie le JIR.

Fait-divers



Les députées Ericka Bareigts et Huguette Bello ont été relaxées. Elles ont été présentées devant le tribunal correctionnel après avoir été accusées de violation de domicile par la Région. Les deux parlementaires seront montées dans les étages de la médiathèque Cimendef de Saint-Paul sans autorisation. "Pour le tribunal, vous n'avez pas franchi le fil rouge, c'est un mauvais procès qui vous ai fait aujourd'hui", précise le président du tribunal dans les colonnes du Quotidien. Le débat judiciaire est clos mais le combat lui continue...



Société



Trop nombreuses sont les entreprises du BTP qui ont stoppé leur activité. Pour la FRBTP, le secteur est même "au fond du gouffre". Il y a plus de chômeurs que de salariés enregistrés. "Il n'y a pas de soucis concernant la ligne budgétaire unique, l'argent est disponible, mais le problème se situe au niveau des maires et des EPCI", confie Bernard Siriex, président de la FRBTP. Des solutions doivent rapidement être trouvées. Le Préfet va notamment organiser une table ronde avec les acteurs du logement social.

Economie



Nouveau record pour le tourisme réunionnais, avec une hausse des recettes qui avoisinent les 475 millions d'euros. Pour ce premier semestre, "le secteur touristique enregistre 241 579 visiteurs extérieurs et 23 051 croisiéristes". "Nous réfléchissons plus en termes de chiffre d'affaires généré qu'en nombre de touristes. Je ne souhaite pas la même stratégie que Maurice et une course en avant avec la construction d'hôtels permanente", confie Didier Robert, président de Région, dans les colonnes du JIR.



Santé



La téléconsultation rentre en vigueur dès aujourd'hui. En effet, le monde médical se métamorphose et s'adapte aux moeurs d'aujourd'hui. "Il va être possible, grâce à une connexion Internet (via un ordinateur ou une tablette équipée d'une caméra ou encore son téléphone), de consulter son médecin traitant.", explique le JIR. Cette consultation fictive sera principalement basée sur les échanges entre médecin et patient. Charline Bakowski Lu 176 fois





