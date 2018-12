Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 15 décembre

« La Réunion terre promise » titre ce matin le Journal de l’île, qui évoque l’arrivée hier d’un bateau Sri-Lankais avec une soixantaine de personnes à son bord. Ces hommes, femmes et enfants auraient décidé d’entamer ce voyage périlleux vers notre île dans l’espoir d’un avenir meilleur. C’est la troisième fois cette année qu’un bateau en provenance de ce pays frappé par l’instabilité politique et les persécutions atteint nos côtes. Les passagers du Wasana 1 ont été dirigés vers des hôtels de Saint-Denis avant de démarrer les procédures de reconduite à la frontière ou de demande d’asile.



C’est la nouvelle liste des produits remisés qui fait la une du Quotidien ce samedi. Suite aux annonces d’Annick Girardin, ministre des outre-mer, l’observatoire des prix devrait consulter la population pour décider de la nouvelle liste des produits du bouclier qualité-prix. Si les gilets jaunes avaient demandé à ce que cette nouvelle liste soit bouclée d’ici février 2019, la consultation de la population devrait repousser la date au milieu d’année

Faits Divers

Alors que ses deux complices se faisaient interpeller à Gillot avec 19 kilos de résine de cannabis et près de 500g de cocaïne, une troisième personne a elle échappé au contrôle des douanes. Mais la jeune femme de 25 ans s’est rendue d’elle-même à la police jeudi dernier comme l’indique la presse écrite. Si elle aussi transportait des stupéfiants, la marchandise a elle bel et bien disparu. Cette habitante de la région parisienne a immédiatement été placée en garde à vue.



Un détenu s’en est prit à un agent pénitentiaire à Saint-Pierre jeudi dernier. À son arrivée dans le cadre d’une détention provisoire. L’individu, bien connu des services judiciaires, a soudainement projeté l’agent à terre au niveau de l’encadrement d’une porte, comme l’indique le Quotidien. Il menace également de morts un autre agent venu secourir sa collègue. Le détenu était jugé hier en comparution immédiate et a écopé de six mis de prison.

Société

Olivier Nobelcourt était hier à La Réunion le temps d’une journée de travail. Le délégué interministériel est venu assurer le « service après-vente » d’Annick Girardin, indique le JIR. Après de longues réunions avec la région et le département, Olivier Noblecourt a annoncé que des moyens supplémentaires seront alloués à la Région pour l’entreprenariat et l’éducation des plus jeunes. 6 à 7 millions d’euros supplémentaires seront également versés au département pour plus d’éducateurs de rue et pour lutter contre les violences intra-familiales.

Les petits pêcheurs indépendants, réunis au sein de l’association AVAAE (association des victimes de l’allocation des aides européennes) , annoncent avoir saisi l’autorité de la concurrence pour dénoncer les pratiques de l’association ARIPA (Association réunionnaise interprofessionelle de la pêche et de l’aquaculture), en charge de la gestion des différents régimes d’aides européennes à La Réunion. Comme l’indique le JIR, il est reproché à l’ARIPA d’avoir conditionné l’attribution de ces aides à un cahier des charges excluant les pêcheurs indépendants, et ce entre 2011 et 2017. Charlotte Molina Lu 225 fois





